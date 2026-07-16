Mulher descobre que prima é, na verdade. irmã

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Casey O'Connor e Alana Horton cresceram como irmãs na mesma região de Nova Gales do Sul, na Austrália. Por mais de três décadas, as melhores amigas acreditaram que o vínculo inseparável entre elas se devia ao fato de serem primas em primeiro grau. Mas, três décadas depois, tudo mudou: Casey descobriu que elas são irmãs. Ela contou a história no TikTok e logo viralizou.

Foi em 2020 que a mulher recebeu uma ligação inesperada da prima. Alana revelou a Casey uma antiga suspeita familiar: a possibilidade de que a mãe de Casey tivesse se envolvido com o marido da irmã na época em que foi concebida.

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A notícia foi um choque para Casey, que tentou levar a situação na brincadeira. Naquele momento, ela não se sentia emocionalmente preparada para lidar com a revelação e guardou a informação.

A busca pela verdade começou anos depois

Nos anos seguintes, Casey enfrentou desafios de saúde mental, como ansiedade e depressão. A situação começou a mudar em 2024, quando recebeu o diagnóstico de Transtorno Disfórico Pré-Menstrual (TDPM), uma condição que causa alterações de humor severas.

Durante o processo terapêutico, ela passou a refletir sobre sua história e notou lacunas ao tentar reconstruir o histórico de saúde de seus parentes biológicos. "Só depois da terapia me senti pronta para descobrir a verdade", disse.

Em fevereiro de 2025, Casey realizou um teste genético. O homem que a criou concordou em participar, e o resultado confirmou que não havia vínculo biológico entre eles. Cerca de um ano depois, um novo teste de DNA com Alana trouxe a resposta definitiva: elas não eram primas, mas sim irmãs.

A descoberta também revelou que o homem que Casey conhecia como tio era, na verdade, o pai biológico dela. Tanto ele quanto a mãe dela já haviam falecido, o que significa que algumas perguntas nunca serão respondidas.

A confirmação ajudou a explicar a conexão extraordinária e a semelhança física que sempre intrigaram amigos e familiares. "Um dos lados positivos disso tudo é saber que minha melhor amiga de infância era, na verdade, minha irmã o tempo todo", afirmou Casey.

A família que a criou continua sendo sua base

Embora sua árvore genealógica tenha mudado, Casey ressalta que os laços afetivos permanecem os mesmos. O homem que a criou continua sendo o pai dela e foi o maior apoiador durante a investigação. "Ele sempre foi minha rocha", declarou.

Encontrar respostas trouxe alívio e reduziu o peso emocional que ela carregava. Compartilhar sua história no TikTok, onde outras pessoas relataram experiências semelhantes, fez parte de seu processo de cura.

"Não sinto vergonha nem constrangimento. Foi algo sobre o qual eu nunca tive controle. Se compartilhar minha história ajudar pelo menos uma pessoa a parar de guardar tudo para si, então terá valido a pena", afirmou.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.