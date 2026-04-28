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SITUAÇÃO INUSITADA

Homem exuma corpo da irmã e leva a banco para provar morte e sacar dinheiro

Banco informou que saques por terceiros não são permitidos sem autorização, então Jitu Munda buscou o corpo no cemitério para provar a morte

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Repórter
28/04/2026 12:23 - atualizado em 28/04/2026 12:53

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Ilustração feita por IA sobre o caso em que indiano levou corpo exumado de irmã a agência bancária para provar que ela está morta
Ilustração feita por IA sobre o caso em que indiano levou corpo exumado de irmã a agência bancária para provar que ela está morta crédito: imagem gerada por IA/acervo Estado de Minas

Um homem que vive em uma zona rural da Índia, que não conseguiu apresentar uma certidão de óbito, exumou o corpo de sua irmã e levou-o a um banco para comprovar sua morte, informou o Indian Overseas Bank nesta terça-feira (28/4). 

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Jitu Munda, membro de uma tribo do estado de Odisha, no leste do país, foi a uma agência bancária para retirar o dinheiro da conta da irmã falecida na segunda-feira, mas foi informado de que "saques por terceiros não são permitidos sem a devida autorização", segundo um comunicado. 

Irritado após receber uma recusa com o argumento de que não tinha a certidão de óbito, Munda voltou com o "corpo da irmã, enterrada alguns dias antes". 

Imagens transmitidas por canais de televisão locais mostram o indiano carregando nos braços o que parece ser um cadáver, parcialmente envolto em um saco plástico. 

"Isso criou uma situação extremamente angustiante entre os habitantes locais", indicou o banco, segundo o qual o incidente ocorreu devido a uma "falta de conscientização" e à relutância do interessado em seguir os procedimentos. 

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"O pedido será tratado com prioridade assim que a certidão de óbito for apresentada", acrescentou. 

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O registro de nascimentos e óbitos é obrigatório na Índia, mas os documentos necessários nem sempre são fáceis de obter, especialmente nas zonas rurais, o que deixa muitas famílias sem certidões oficiais.

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