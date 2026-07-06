Quem é Ingrid Alexandra, a futura rainha que reinará sobre a Noruega

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A princesa Ingrid Alexandra, de 22 anos, tem se destacado no cenário internacional não apenas por ser a futura rainha da Noruega, mas também por sua postura moderna e espontânea. Durante a Copa do Mundo 2026, ela chamou a atenção ao protagonizar uma comemoração viral com o jogador Erling Haaland após a vitória da Noruega contra o Brasil no último domingo (5).

Quem é a princesa Ingrid Alexandra?

Ingrid Alexandra é a filha mais velha do príncipe herdeiro Haakon e da princesa Mette-Marit, e neta dos atuais monarcas, o rei Harald V e a rainha Sonja. Com seus avós aos 89 anos e com uma agenda oficial reduzida, a importância da nova geração da família real se torna cada vez mais evidente. Ela ocupa o segundo lugar na linha de sucessão ao trono e está destinada a se tornar a segunda monarca feminina da Noruega, após a Rainha Margarida, que reinou no século XV.

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A sua posição como futura monarca foi garantida por uma alteração na constituição norueguesa em 1990, que estabeleceu a primogenitura absoluta. Isso significa que o filho mais velho do monarca herda o trono, independentemente do gênero. A mudança, no entanto, não foi retroativa, por isso seu pai, nascido em 1973, continua à frente de sua irmã mais velha, a princesa Märtha Louise.

Como é a preparação para assumir o trono?

A formação de Ingrid Alexandra é cuidadosamente planejada para prepará-la para as futuras responsabilidades como chefe de estado. Sua jornada inclui uma combinação de educação formal, treinamento militar e participação ativa nos compromissos da família real norueguesa.

A preparação da princesa herdeira envolve diversas áreas:

Educação acadêmica: ela concluiu o ensino secundário e iniciou estudos superiores em Ciências Sociais. Após um período de intercâmbio na Austrália, retornou à Noruega em 2026 e deu continuidade à sua formação através de uma parceria entre a Universidade de Sydney e a Universidade de Oslo.

Treinamento militar: seguindo os passos de seu pai e avô, a princesa concluiu o serviço militar obrigatório de um ano no Batalhão de Engenheiros da Brigada Norte, que iniciou em janeiro de 2024.

Deveres oficiais: desde a maioridade, Ingrid Alexandra participa de reuniões do Conselho de Estado e atua como regente na ausência do rei e do príncipe herdeiro.

Engajamento social: a princesa também se envolve em causas importantes, com destaque para a proteção ambiental e a promoção de atividades esportivas para jovens.

Uma herdeira que moderniza a monarquia

Ingrid Alexandra representa uma nova geração da realeza europeia. Sua paixão por esportes como surfe, kickboxing, esqui e modalidades aquáticas, aliada a um estilo de vida mais informal, a aproxima do público jovem. Ao mesmo tempo, sua dedicação aos deveres oficiais e ao treinamento militar demonstra um profundo senso de compromisso com a instituição que um dia liderará.

Essa dualidade entre a tradição e a modernidade é vista como um trunfo para o futuro da monarquia norueguesa, tornando-a mais relevante e acessível para as novas gerações. Sua presença ativa nas redes sociais e sua participação em eventos culturais e esportivos reforçam essa imagem de uma realeza conectada com o mundo contemporâneo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.