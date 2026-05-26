Príncipe herdeiro da Noruega 'preocupado' com a saúde da esposa Mette-Marit

O príncipe herdeiro da Noruega, Haakon, expressou nesta terça-feira (25) "preocupação com a saúde de sua esposa, a princesa Mette-Marit, acometida por uma doença pulmonar incurável e cujo estado, segundo ele, piorou recentemente.

"A princesa herdeira está gravemente doente e considero que seu estado se deteriorou sensivelmente nos últimos tempos", declarou o príncipe Haakon durante uma coletiva de imprensa.

"Estou preocupado com a saúde dela. Ela usa oxigênio todos os dias, e isso a ajuda um pouco, mas evidentemente não é uma solução totalmente satisfatória", acrescentou o príncipe, de 52 anos.

Sua esposa, Mette-Marit, foi diagnosticada em 2018 com uma forma rara de fibrose pulmonar, que provoca dificuldades respiratórias e a obrigou a entrar em licença médica ou reduzir sua agenda oficial em várias ocasiões.

Em suas últimas aparições públicas, a princesa, também de 52 anos, usava um equipamento de suporte respiratório com cânulas nasais conectadas a um aparelho de oxigênio.

A Casa Real havia anunciado em dezembro que ela poderia em breve ser obrigada a se submeter a um delicado transplante.

Mette-Marit viveu meses difíceis. A publicação, no fim de janeiro, de documentos nos Estados Unidos revelou uma correspondência frequente, e às vezes de tom íntimo, com o criminoso sexual Jeffrey Epstein entre 2011 e 2014.

Também teve de enfrentar os problemas judiciais de seu filho, Marius Borg Høiby. Nascido de uma relação anterior ao casamento de Mette-Marit com Haakon em 2001, Høiby foi julgado no início do ano por estupro e agressões contra ex-parceiras, acusações que ele nega. O veredicto está previsto para 15 de junho.

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