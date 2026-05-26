Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Príncipe herdeiro da Noruega 'preocupado' com a saúde da esposa Mette-Marit

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/05/2026 12:21

compartilhe

SIGA

O príncipe herdeiro da Noruega, Haakon, expressou nesta terça-feira (25) "preocupação com a saúde de sua esposa, a princesa Mette-Marit, acometida por uma doença pulmonar incurável e cujo estado, segundo ele, piorou recentemente. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A princesa herdeira está gravemente doente e considero que seu estado se deteriorou sensivelmente nos últimos tempos", declarou o príncipe Haakon durante uma coletiva de imprensa. 

"Estou preocupado com a saúde dela. Ela usa oxigênio todos os dias, e isso a ajuda um pouco, mas evidentemente não é uma solução totalmente satisfatória", acrescentou o príncipe, de 52 anos. 

Sua esposa, Mette-Marit, foi diagnosticada em 2018 com uma forma rara de fibrose pulmonar, que provoca dificuldades respiratórias e a obrigou a entrar em licença médica ou reduzir sua agenda oficial em várias ocasiões. 

Em suas últimas aparições públicas, a princesa, também de 52 anos, usava um equipamento de suporte respiratório com cânulas nasais conectadas a um aparelho de oxigênio. 

A Casa Real havia anunciado em dezembro que ela poderia em breve ser obrigada a se submeter a um delicado transplante. 

Mette-Marit viveu meses difíceis. A publicação, no fim de janeiro, de documentos nos Estados Unidos revelou uma correspondência frequente, e às vezes de tom íntimo, com o criminoso sexual Jeffrey Epstein entre 2011 e 2014. 

Também teve de enfrentar os problemas judiciais de seu filho, Marius Borg Høiby. Nascido de uma relação anterior ao casamento de Mette-Marit com Haakon em 2001, Høiby foi julgado no início do ano por estupro e agressões contra ex-parceiras, acusações que ele nega. O veredicto está previsto para 15 de junho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

phy/ef/mab/jvb/jc/aa

Tópicos relacionados:

gente noruega realeza saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay