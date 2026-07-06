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Primeiras fotos da princesa Mette-Marit da Noruega após transplante de pulmão

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AFP
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Repórter
06/07/2026 09:09

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O Palácio Real da Noruega divulgou nesta segunda-feira (6) as primeiras imagens da princesa Mette-Marit desde que ela passou por um transplante de pulmão em meados de junho. 

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O palácio publicou nas redes sociais uma foto da princesa sentada em uma poltrona ao lado do marido, o príncipe Haakon, assistindo ao jogo da Copa do Mundo entre Noruega e Brasil, no qual a seleção nórdica venceu e garantiu vaga nas quartas de final. 

"A noite de ontem se tornou histórica!", publicou a Casa Real norueguesa no Instagram. Em outra foto, o casal aparece olhando pela janela para a multidão que se reuniu do lado de fora para celebrar a vitória. 

Uma porta-voz da Casa Real informou à AFP que a princesa ainda não recebeu alta do hospital. 

A princesa, de 52 anos, foi diagnosticada com fibrose pulmonar em 2018. 

Em junho, o palácio anunciou que ela havia passado por um transplante de pulmão "bem-sucedido". 

A piora de sua saúde coincidiu com o julgamento de seu filho Marius Borg Hoiby, de 29 anos, condenado a quatro anos de prisão por duas acusações de estupro e outros 32 crimes. 

Mette-Marit também foi afetada pelas revelações sobre sua amizade com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

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jll/yad/jvb/meb/jc/aa

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