Trump faz piada sobre 'ménage à trois' com os próprios filhos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa quarta-feira (1º/7) que ele e seus dois filhos fariam um "threesome" - termo em inglês normalmente associado a uma relação sexual entre três pessoas. O comentário foi feito em tom de piada durante a cerimônia de inauguração da Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, no estado de Dakota do Norte.

???? OI? Donald Trump brinca sobre fazer um "ménage" com seus filhos. pic.twitter.com/JfjI0Aqgv8 — POPTime (@poptime) July 2, 2026





Ao falar sobre a Medalha de Honra do Congresso, a mais alta condecoração militar do país, Trump brincou que daria uma medalha para si e outra para seus dois filhos mais velhos, Donald Trump Jr. e Eric Trump.

"Agora que vejo meus dois lindos filhos sentados ali, acho que vou dar uma [medalha] para mim mesmo, uma para eles, e teremos um 'threesome'", afirmou, seguido por um coro de risadas.

A palavra também pode ser usada para se referir a qualquer atividade realizada em trios, sem conotação sexual.

A declaração ocorreu após Trump mencionar que apenas duas duplas de pai e filho receberam a Medalha de Honra: Theodore Roosevelt e Theodore Roosevelt Jr., respectivamente ex-presidente dos Estados Unidos e general do Exército americano; e Douglas MacArthur e Arthur MacArthur Jr., ambos generais do Exército dos EUA.

Em tom de brincadeira, Trump disse que seus filhos poderiam receber a condecoração e que ele a levaria por "confrontar a Rússia". Mais tarde, afirmou que fazia uma piada e disse que "não se pode mais usar sarcasmo na política".

Trump

Não é a primeira vez que comentários de Trump envolvendo familiares chamam atenção. Ao longo dos anos, especialmente antes de voltar à presidência, o republicano fez diversas declarações sobre sua filha Ivanka Trump que provocaram repercussão.

Em 2006, durante participação no programa "The view", Trump respondeu que, se Ivanka "não fosse sua filha", talvez estivesse saindo com ela. A declaração foi feita em resposta a uma pergunta das apresentadoras sobre a beleza da então empresária.

Em outra ocasião, em 2013, durante entrevista ao programa de rádio de Howard Stern, Trump concordou quando o apresentador descreveu Ivanka como "um pedaço de carne" ("a piece of ass") e comentou que ela tinha "uma ótima figura".

Também em entrevistas a Howard Stern, Trump falou sobre a aparência física da filha e respondeu a perguntas de teor sexual envolvendo Ivanka. Em uma conversa de 2004, ao ser questionado se ela havia colocado implantes de silicone nos seios, respondeu que achava que não e que ela sempre fora "muito voluptuosa".

Dois anos depois, durante outra entrevista, concordou em avaliar Ivanka com nota 10 em uma escala de atratividade. Esses trechos voltaram a circular durante a campanha presidencial de 2016.

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Em outubro daquele mesmo ano, Trump afirmou que muitas das declarações haviam sido feitas em contexto de entretenimento e disse que os comentários não refletiam seu comportamento fora desse ambiente.