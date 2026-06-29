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Trump comemora decisão da Suprema Corte que lhe permite demitir funcionários de agências federais

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AFP
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Repórter
29/06/2026 12:23

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O presidente dos EUA, Donald Trump, comemorou nesta segunda-feira (29) uma decisão da Suprema Corte que lhe permite demitir uma comissária da FTC, a agência federal independente que regula a concorrência, já que esta responde, em última instância, ao Poder Executivo.

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"Esta decisão era almejada pelos presidentes dos EUA desde a década de 1930", publicou Trump no Truth Social. 

"É uma grande honra ser o presidente em exercício que obteve esta decisão histórica e sem precedentes", acrescentou.

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jz-bur/ad/aa

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