Trump comemora decisão da Suprema Corte que lhe permite demitir funcionários de agências federais

O presidente dos EUA, Donald Trump, comemorou nesta segunda-feira (29) uma decisão da Suprema Corte que lhe permite demitir uma comissária da FTC, a agência federal independente que regula a concorrência, já que esta responde, em última instância, ao Poder Executivo.

"Esta decisão era almejada pelos presidentes dos EUA desde a década de 1930", publicou Trump no Truth Social.

"É uma grande honra ser o presidente em exercício que obteve esta decisão histórica e sem precedentes", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz-bur/ad/aa