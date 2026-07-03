Trump diz que é "ridículo" que EUA mantenha o atual apoio à Otan

O presidente Donald Trump declarou na quinta-feira (2) que é "ridículo" que os Estados Unidos continuem com sua relação "unilateral" com a Otan, a menos de uma semana da reunião de cúpula da Aliança Atlântica na Turquia.

"Eles não estavam lá por nós!!!", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social, antes de acrescentar que a relação de Washington com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "não é recíproca".

Trump ataca reiteradamente os parceiros europeus por sua resposta à guerra contra o Irã, já que vários países restringiram o uso de bases para as forças americanas.

Ele também insiste que a Europa deve assumir um papel de maior protagonismo em sua própria defesa. Washington já começou a reduzir seus compromissos com os parceiros.

Em sua mensagem de quinta-feira, Trump incluiu um gráfico que mostra o volume dos gastos da Otan, com os Estados Unidos investindo muito mais do que alguns outros Estados-membros representados.

Sob pressão de Washington, os líderes da aliança concordaram, em uma reunião no ano passado, em aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB até 2035.

A próxima reunião de cúpula da Otan, que reunirá 32 Estados-membros, acontecerá em Ancara entre 7 e 8 de julho.

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