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DECISÃO

Reino Unido proibirá acesso às redes sociais para menores de 16 anos

Primeiro-ministro britânico espera que uma lei seja aprovada até o Natal deste ano

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Repórter
15/06/2026 05:54 - atualizado em 15/06/2026 09:31

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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, participa de uma coletiva de imprensa em Downing Street, no centro de Londres, em 15 de junho de 2026, para anunciar medidas governamentais para proteger crianças online
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, participa de uma coletiva de imprensa em Downing Street, no centro de Londres, em 15 de junho de 2026, para anunciar medidas governamentais para proteger crianças online. crédito: CARLOS JASSO/POOL/AFP

O Reino Unido proibirá o acesso às redes sociais para menores de 16 anos, anunciou nesta segunda-feira (15/6) o primeiro-ministro Keir Starmer em uma entrevista coletiva.

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"As redes sociais deixam as crianças infelizes. Facilitam o assédio e os abusos", declarou o chefe do Governo trabalhista, que defendeu "um passo importante" para o país.

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Starmer afirmou que deseja a aprovação de uma lei neste sentido "antes do Natal", para que a proibição entre em vigor "no começo do próximo ano, provavelmente por volta da primavera" (hemisfério Norte, outono no Brasil) de 2027. 

A medida gerou uma reação imediata do YouTube, que advertiu que a proibição das redes sociais corre o risco de "empurrar as crianças (...) para serviços anônimos e menos seguros", segundo uma declaração enviada à AFP.

"Há mais de 10 anos, investimos em experiências adaptadas por idade, supervisionadas por especialistas, assim como em proteções padrão para adolescentes, e vamos continuar fazendo isso", afirmou um porta-voz da plataforma do Google, que alega ser "um recurso essencial para os jovens, os professores e os pais". 

Vários países — incluindo Austrália, pioneira na questão, e Indonésia — já implementaram uma proibição similar. 

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O Canadá anunciou a intenção de fazer o mesmo, enquanto o Parlamento da França analisa um projeto de lei para restringir o acesso para menores de 15 anos.

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