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FIM DA GUERRA

Trump diz que acordo com Irã "já está completo"

Segundo o presidente dos EUA, Estreito de Ormuz já está aberto e está suspenso o bloqueio marítimo imposto a Teerã

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Repórter
14/06/2026 18:36 - atualizado em 14/06/2026 19:22

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump crédito: Portal Giro 10

O presidente Donald Trump disse neste domingo (14/6) que um acordo de paz com o Irã "já está concluído" e anunciou que o Estreito de Ormuz já está aberto e que os Estados Unidos suspenderam o bloqueio marítimo imposto a Teerã.

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"O acordo com a República Islâmica do Irã já está concluído. Parabéns a todos!", escreveu Trump em sua rede social Truth Social, pouco depois de o Paquistão, mediador do processo, afirmar que as duas partes haviam alcançado um acordo.

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"Autorizo plenamente a abertura livre de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo o levantamento imediato do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores. Que o petróleo flua!", declarou.

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