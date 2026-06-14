Trump diz que acordo com Irã "já está completo"
Segundo o presidente dos EUA, Estreito de Ormuz já está aberto e está suspenso o bloqueio marítimo imposto a Teerã
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O presidente Donald Trump disse neste domingo (14/6) que um acordo de paz com o Irã "já está concluído" e anunciou que o Estreito de Ormuz já está aberto e que os Estados Unidos suspenderam o bloqueio marítimo imposto a Teerã.
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"O acordo com a República Islâmica do Irã já está concluído. Parabéns a todos!", escreveu Trump em sua rede social Truth Social, pouco depois de o Paquistão, mediador do processo, afirmar que as duas partes haviam alcançado um acordo.
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"Autorizo plenamente a abertura livre de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo o levantamento imediato do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores. Que o petróleo flua!", declarou.