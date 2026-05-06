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OMS 'não acredita' que foco de hantavírus seja semelhante ao do início da pandemia

O navio, com bandeira holandesa, partiu de Ushuaia, na Argentina, em 1º de abril para uma viagem pelo Oceano Atlântico. Permanece ancorado em Cabo Verde

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06/05/2026 11:06 - atualizado em 06/05/2026 11:49

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Apenas 0,25 mg de seu veneno é suficiente para matar um roedor de 1 kg!
A doença pouco frequente costuma ser transmitida por roedores infectados, normalmente pela urina, fezes ou saliva, mas a cepa Andes, confirmada em três casos, pode ser transmitida entre humanos crédito: Wikimedia Commons/AnemoneProjectors

O diretor-geral da OMS declarou nesta quarta-feira (6) à AFP que não acredita que o surto de hantavírus em um navio de cruzeiro seja semelhante ao do início da pandemia de COVID-19 

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A embarcação MV Hondius está no centro de um alerta internacional desde sábado, quando a Organização Mundial da Saúde foi informada da morte de três passageiros em meio a suspeitas sobre o surto. 

O navio, com bandeira holandesa, partiu de Ushuaia, na Argentina, em 1º de abril para uma viagem pelo Oceano Atlântico. Permanece ancorado na costa de Cabo Verde desde domingo. 

A doença pouco frequente costuma ser transmitida por roedores infectados, normalmente pela urina, fezes ou saliva, mas a cepa Andes, confirmada em três casos, pode ser transmitida entre humanos. 

Em declarações à AFP na sede da OMS em Genebra, o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, minimizou o perigo, insistindo que "o risco para o restante do mundo é baixo". 

Quando lhe perguntaram se a OMS considera que são situações semelhantes, respondeu: "Não, acredito que não". 

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Embora tenham ocorrido "reuniões para coordenar nossos parceiros e organizar uma resposta", afirmou que, por ora, não vê necessidade de convocar o comitê de emergência. 

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