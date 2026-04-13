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Grupo Lufthansa cancela centenas de voos por greve de pilotos

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Repórter
13/04/2026 09:50

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Centenas de voos operados pela companhia aérea alemã Lufthansa foram cancelados nesta segunda-feira (13) devido a uma greve de pilotos por melhores salários e aposentadorias. 

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Metade dos voos de longa distância e dois terços dos voos de curta distância da Lufthansa foram cancelados no primeiro dos dois dias de paralisação sindical, informou a empresa. 

Pilotos das subsidiárias CityLine e Eurowings também participam da greve. 

Contactado pela AFP, o sindicato dos pilotos Vereinigung Cockpit (VC) ainda não havia divulgado seus próprios números de cancelamentos. 

Segundo um porta-voz do Aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, "cerca de 570 voos", aproximadamente 43%, foram cancelados nesta segunda-feira, incluindo voos operados por outras companhias aéreas. 

No sábado, um porta-voz da Lufthansa denunciou a ação sindical planejada, classificando as reivindicações do sindicato por melhores salários e aposentadorias como "absurdas e irrealistas". 

O presidente do sindicato VC, Andreas Pinheiro, afirmou que a direção da empresa "não demonstrou uma vontade concreta de encontrar uma solução durante as diversas rodadas de negociações".

"Embora tenhamos deliberadamente evitado qualquer greve durante o feriado da Páscoa, nenhuma proposta séria foi apresentada", acrescentou. 

A tripulação de cabine da Lufthansa também entrou em greve na última sexta-feira, o que levou ao cancelamento de cerca de 90% dos voos da Lufthansa e da CityLine, segundo o sindicato dos tripulantes de cabine UFO. 

A última greve de pilotos da Lufthansa ocorreu em meados de março.

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bur-vbw/sr/ahg/jvb/aa/fp

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