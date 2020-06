Os acionistas do grupo alemão de transporte aéreo Lufthansa aprovaram nesta quinta-feira um plano de resgate de 9 bilhões de euros no âmbito da crise do coronavírus.

O projeto implica o retorno do Estado alemão ao capital da empresa. A votação em assembleia geral era o último obstáculo para a aplicação do plano.

"Faremos com que funcione", assegurou o presidente da Lufthansa, Karl-Ludwig Kley.