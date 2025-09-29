Assine
Lufthansa anuncia que suprimirá 4.000 postos de trabalho até 2030

29/09/2025 06:42

A Lufthansa, o maior grupo de companhias aéreas da Europa, anunciou nesta segunda-feira que suprimirá 4.000 postos de trabalho até 2030, principalmente na Alemanha, como parte de um plano para aumentar sua rentabilidade, no momento em que a principal economia da Europa enfrenta uma crise. 

A redução do número de funcionários é a mais significativa desde a pandemia. A empresa alemã afirmou em um comunicado que acontecerá "em coordenação com os interlocutores sociais" e "se concentrará mais nos cargos administrativos do que nas funções operacionais". 

Os cortes já haviam sido antecipados pela imprensa e foram confirmados pela empresa.

O grupo emprega 103.000 pessoas nas companhias Lufthansa Airlines, Austrian, Swiss, Eurowings, Brussels Airlines, e à qual se integrou em 2025 a companhia italiana ITA Airways. Além disso, possui divisões de transporte de carga e manutenção. 

A empresa - que fechou 2024 com prejuízo - indicou que reduzirá seu quadro de funcionários por meio da digitalização, automação e racionalização de processos.

