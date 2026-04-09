Entidade de proteção aos animais resgata 250 cães amontoados em uma casa
Casos em que grande número de animais é mantido no mesmo local podem estar relacionados a problemas de saúde mental ou a práticas inapropriadas
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Uma associação britânica de proteção aos animais anunciou ter resgatado 250 cães amontoados em uma casa, uma descoberta impactante que levou internautas a acreditar que uma foto tirada no local havia sido gerada por inteligência artificial (IA).
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Na imagem, dezenas de cachorros cruzados com poodle, em sua maioria de cor bege, amontoados em uma sala, levantam a cabeça em direção ao fotógrafo.
Os membros da associação RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) foram chamados pelos proprietários, que estavam "sobrecarregados".
"O número de cachorros e suas condições de vida se tornaram rapidamente incontroláveis devido a circunstâncias familiares particularmente difíceis", explicou a RSPCA em um comunicado.
A associação não deu detalhes sobre os proprietários, mas indicou que se tratava de pessoas "extremamente vulneráveis".
A foto dos cachorros "é tão impactante que a RSPCA foi obrigada a desmentir as acusações de que foi criada por IA", destacou a associação, na quarta-feira (8/4), em um comunicado.
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Desde 2021, a RSPCA registrou um aumento de 70% nos incidentes relacionados com lares que abrigam 10, 20 ou até 100 animais na Inglaterra e no País de Gales.
"Os casos em que um grande número de animais é mantido no mesmo local podem estar relacionados com problemas de saúde mental ou com criadores que recorrem a práticas inapropriadas", de acordo com a associação.
"Mesmo pessoas que, a princípio, têm boas intenções, frequentemente veem a situação sair do controle", destacou.
A RSPCA resgatou 87 dos 250 cachorros, enquanto a associação Dogs Trust cuidará do restante.
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Entre os cães, está o caso de Stevie e Sandy, para quem ainda estão buscando uma família temporária. Estes dois cachorros deverão permanecer juntos, já que Sandy é guia de Stevie, um Cocker Spaniel cego e surdo.