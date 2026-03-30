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Guerra no Irã

Irã atinge petroleiro carregado, e Kuwait alerta sobre possível vazamento

Navio Al-Salmi estava ancorado no porto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

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30/03/2026 23:57 - atualizado em 30/03/2026 23:58

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Iate navega no porto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após ataque iraniano deixar coluna de fumaça nos céus
Iate navega no porto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após ataque iraniano deixar coluna de fumaça nos céus crédito: Fadel Senna - 1.mar.26/AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estatal de petróleo do Kuwait disse nesta segunda-feira (30) que um de seus superpetroleiros foi atingido pelo Irã enquanto estava ancorado no porto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo a empresa, a embarcação pegou fogo e há o risco de um vazamento de petróleo nas águas do golfo Pérsico.

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A Kuwait Petroleum Corporation disse que o petroleiro Al-Salmi estava totalmente carregado quando foi atingido por um projétil iraniano. Não há informações sobre feridos.

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