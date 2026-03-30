Irã atinge petroleiro carregado, e Kuwait alerta sobre possível vazamento
Navio Al-Salmi estava ancorado no porto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estatal de petróleo do Kuwait disse nesta segunda-feira (30) que um de seus superpetroleiros foi atingido pelo Irã enquanto estava ancorado no porto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo a empresa, a embarcação pegou fogo e há o risco de um vazamento de petróleo nas águas do golfo Pérsico.
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A Kuwait Petroleum Corporation disse que o petroleiro Al-Salmi estava totalmente carregado quando foi atingido por um projétil iraniano. Não há informações sobre feridos.