Guarda Revolucionária anuncia ataque contra complexo industrial em Israel
A Guarda Revolucionária do Irã afirmou neste domingo (29) que atacou, com mísseis balísticos, um complexo industrial no sul de Israel.
Em um comunicado divulgado pela televisão estatal, a Guarda Revolucionária anunciou que o bombardeio foi uma resposta "aos ataques do eixo americano-sionista contra centros industriais" no Irã.
