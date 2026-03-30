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Trump ameaça destruir ilha de Kharg se não houver acordo com Irã em breve

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AFP
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Repórter
30/03/2026 09:40

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir a ilha de Kharg — uma base vital para as exportações de petróleo do Irã — caso não se chegue a um acordo para abrir o Estreito de Ormuz e encerrar a guerra. 

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Trump observou que os Estados Unidos estão em "negociações sérias" com um "regime mais razoável" no Irã, mas também considerou que é improvável que se chegue a um acordo. 

"Se o Estreito de Ormuz não for aberto imediatamente 'às operações', encerraremos nossa agradável 'estadia' no Irã explodindo e destruindo completamente suas usinas elétricas, poços de petróleo e a Ilha de Kharg (e possivelmente todas as centrais de dessalinização!), nas quais ainda não 'tocamos'", escreveu no Truth Social. 

No domingo à noite, Trump disse a jornalistas a bordo do Air Force One que os Estados Unidos haviam conseguido uma "mudança de regime" no Irã graças à guerra iniciada há um mês em conjunto com Israel, em consequência da quantidade de líderes iranianos que foram assassinados. Em sua avaliação, a nova liderança é "muito mais razoável". 

"Agora lidamos com pessoas diferentes de qualquer uma com quem alguém já tenhamos lidado antes. É um grupo de pessoas completamente diferente. Portanto, eu consideraria que isso é uma mudança de regime”, explicou. 

Quando lhe perguntaram se um acordo com o Irã poderia ser alcançado na próxima semana, Trump respondeu: "Sim, vejo um acordo com o Irã. Pode ser em breve".

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dw/jhb/nn/pb/jc/fp

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