Trump diz que é 'tarde demais' para diálogo com Irã

03/03/2026 10:39

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3) que é tarde demais para negociar com o Irã, embora Teerã esteja buscando o diálogo. 

"Eles querem conversar. Eu disse: 'Tarde demais!'", escreveu Trump em sua conta na rede Truth Social, dois dias após afirmar ter concordado em negociar com o Irã, em meio aos ataques aéreos americanos e israelenses que mataram a maioria dos líderes da República Islâmica.

