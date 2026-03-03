Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA e Israel atacam edifício do organismo responsável pela eleição do novo líder do Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 11:37

compartilhe

SIGA

Ataques lançados por Israel e pelos Estados Unidos atingiram o prédio do órgão responsável pela eleição do novo líder supremo do Irã, segundo a imprensa local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os criminosos americano-sionistas atacaram o prédio da Assembleia de Especialistas em Qom", ao sul de Teerã, segundo a agência de notícias Tasnim. A imprensa local publicou imagens do imóvel muito danificado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/amj/es/an/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay