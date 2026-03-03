EUA e Israel atacam edifício do organismo responsável pela eleição do novo líder do Irã
Ataques lançados por Israel e pelos Estados Unidos atingiram o prédio do órgão responsável pela eleição do novo líder supremo do Irã, segundo a imprensa local.
"Os criminosos americano-sionistas atacaram o prédio da Assembleia de Especialistas em Qom", ao sul de Teerã, segundo a agência de notícias Tasnim. A imprensa local publicou imagens do imóvel muito danificado.
