EUA e Israel atacam edifício do organismo responsável pela eleição do novo líder do Irã

Ataques lançados por Israel e pelos Estados Unidos atingiram o prédio do órgão responsável pela eleição do novo líder supremo do Irã, segundo a imprensa local.

"Os criminosos americano-sionistas atacaram o prédio da Assembleia de Especialistas em Qom", ao sul de Teerã, segundo a agência de notícias Tasnim. A imprensa local publicou imagens do imóvel muito danificado.

