Irã pede que Conselho de Segurança da ONU aja para deter guerra
compartilheSIGA
O Irã pediu nesta terça-feira (2) ao Conselho de Segurança da ONU que atue com urgência para deter a guerra com Israel e os Estados Unidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem um dever (...) se quiser, pode agir, porque não há outro obstáculo à ação além de sua própria vontade", afirmou o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghaei.
O conflito iniciado no sábado com os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, que mataram, entre outros, o líder supremo iraniano Ali Khamenei, está nesta terça-feira em seu quarto dia.
O Irã respondeu atacando bases americanas no Golfo e lançando mísseis e drones contra Israel.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/phz/avl/hgs/lm