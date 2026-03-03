Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã pede que Conselho de Segurança da ONU aja para deter guerra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/03/2026 09:21

compartilhe

SIGA

O Irã pediu nesta terça-feira (2) ao Conselho de Segurança da ONU que atue com urgência para deter a guerra com Israel e os Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem um dever (...) se quiser, pode agir, porque não há outro obstáculo à ação além de sua própria vontade", afirmou o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghaei.

O conflito iniciado no sábado com os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, que mataram, entre outros, o líder supremo iraniano Ali Khamenei, está nesta terça-feira em seu quarto dia.

O Irã respondeu atacando bases americanas no Golfo e lançando mísseis e drones contra Israel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/phz/avl/hgs/lm

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira israel onu politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay