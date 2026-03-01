Assine
Ataque a tiros é registrado no Texas, FBI menciona possível 'ato de terrorismo'

Atentado foi registrado em um bar de Austin, que deixou três mortos, incluindo o atirador

01/03/2026 13:18 - atualizado em 01/03/2026 13:53

Membros do FBI e da polícia local patrulham e conduzem uma investigação após um tiroteio em massa em frente ao bar Buford's, em Austin, no Texas
Membros do FBI e da polícia local patrulham e conduzem uma investigação após um tiroteio em massa em frente ao bar Buford's, em Austin, no Texas crédito: BRANDON BELL/AFP

Um ataque a tiros registrado em um bar de Austin, no Texas, que deixou três mortos, incluindo o atirador, pode ter sido um "ato de terrorismo", informou, neste domingo (1/3), o FBI (polícia federal americana).

"Ainda é cedo demais para determinar uma motivação exata, mas há indícios sobre o indivíduo e seu veículo que apontam para um potencial nexo com o terrorismo", informou Alex Doran, agente especial do FBI.

"Por enquanto, só estamos em condições de dizer que se tratou potencialmente de um ato de terrorismo", disse Doran a jornalistas.

overflay