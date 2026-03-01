Ataque a tiros é registrado no Texas, FBI menciona possível 'ato de terrorismo'
Atentado foi registrado em um bar de Austin, que deixou três mortos, incluindo o atirador
Um ataque a tiros registrado em um bar de Austin, no Texas, que deixou três mortos, incluindo o atirador, pode ter sido um "ato de terrorismo", informou, neste domingo (1/3), o FBI (polícia federal americana).
????ÚLTIMA HORA - O FBI agora acredita que o tiroteio em massa em um bar em Austin, Texas, que matou três e feriu 14 pessoas, foi um “ato de terrorismo”. pic.twitter.com/4fzr4KEX3A— Andrea Orsi???? Bee Queen ???????????????????????? (@andreaorsibr) March 1, 2026
"Ainda é cedo demais para determinar uma motivação exata, mas há indícios sobre o indivíduo e seu veículo que apontam para um potencial nexo com o terrorismo", informou Alex Doran, agente especial do FBI.
"Por enquanto, só estamos em condições de dizer que se tratou potencialmente de um ato de terrorismo", disse Doran a jornalistas.