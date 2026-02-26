‘Preferia ir para prisão do que cuidar dela’, diz homem que matou esposa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

William Elwood Simmons, de 80 anos, foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, depois de confessar ter matado a própria esposa, Nancy Lee Simmons, de 83, dentro da casa onde o casal vivia no Condado de Orange. Segundo as autoridades, ele afirmou que “preferiria viver na prisão” a continuar lidando com a demência da companheira.

De acordo com a imprensa local, os policiais foram acionados depois de receberem uma ligação relatando uma pessoa caída. Ao chegarem ao local, encontraram Nancy dentro da residência com um ferimento de bala. Ela foi declarada morta ainda na casa.

“Eu sei o que aconteceu, eu fiz isso”, disse o marido aos agentes. A declaração juramentada aponta que o disparo ocorreu após uma discussão na cozinha relacionada a uma viagem de cruzeiro.

O suspeito relatou aos investigadores que foi até o quarto, pegou uma espingarda e retornou à cozinha, onde efetuou um único disparo contra a esposa. No local, os policiais encontraram a arma e um cartucho próximo ao corpo da vítima.

Já na delegacia, William reiterou que era culpado. Ele declarou que “amava a antiga Nancy”, mas que agora tudo era diferente. “Eu lidava com a demência dela há muito tempo. Prefiro viver na prisão a ter que lidar com ela”, disse.

O mandado de prisão afirma que o suspeito disse aos investigadores que Nancy não tentou feri-lo, que ele não agiu em legítima defesa e que não estava sob efeito de drogas ou álcool no momento do disparo.

William Elwood Simmons foi detido e encaminhado à Cadeia do Condado de Orange, onde permanece preso sem direito à fiança enquanto o caso segue sob investigação da Divisão de Homicídios.