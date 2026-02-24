Assine
HOMEM DECAPTADO

Polícia encontra cabeça humana dentro de caixa abandonada

Recipiente foi deixado em rua residencial com um bilhete que dizia "1x1", segundo a polícia

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/02/2026 14:06

As autoridades ainda não confirmaram oficialmente a identidade dos restos mortais encontrados
Autoridades mexicanas ainda não confirmaram oficialmente a identidade da vítima, mas investigações apontam que é um homem de 24 anos crédito: Freepik/Reprodução

Uma cabeça humana decapitada foi encontrada  pela polícia dentro de uma caixa térmica abandonada em um bairro residencial do município de Tula, no México, no final de semana. Foi a segunda em menos de uma semana.

A descoberta ocorreu na manhã de sábado (21/2), por volta das 5h45, após a polícia ser acionada para verificar uma caixa suspeita deixada na cidade de Xochitlán de las Flores. O objeto estava sobre a calçada da Calzada de las Bugambilias, uma rua arborizada e considerada tranquila pela vizinhança.

Ao abrirem a caixa térmica, os agentes confirmaram que se tratava da cabeça de um homem. A área foi imediatamente isolada para o trabalho da perícia. Sobre a tampa da caixa, havia um pedaço de papelão com a mensagem “1x1”, cujo significado ainda está sob investigação.

Uma mulher que se apresentou como vizinha afirmou que a vítima seria sobrinho dela, identificado como Luis Fernando “N”, de 24 anos, que estava desaparecido desde 17 de fevereiro. As autoridades, no entanto, ainda não confirmaram oficialmente a identidade. Pelo menos duas famílias compareceram ao Ministério Público para auxiliar no processo de reconhecimento.

O caso ocorre poucos dias após outra ocorrência semelhante na mesma região. Na quarta-feira (18/2), moradores do Bairro Barrio Alto relataram às autoridades a presença de um balde abandonado na Rua Galeana. Dentro dele, também havia uma cabeça humana.

Na ocasião, o recipiente estava acompanhado de uma mensagem ameaçadora supostamente direcionada ao grupo Bárcenas, ou Los Bárcenas, organização criminosa que atua na área.

A cidade de Tula tem sido palco de disputas territoriais entre grupos do crime organizado, principalmente relacionadas ao tráfico de drogas e ao controle de oleodutos da Pemex, alvo frequente de roubo de combustível.

As investigações seguem em andamento para identificar a vítima e esclarecer a autoria dos crimes.

