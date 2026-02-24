Polícia encontra cabeça humana dentro de caixa abandonada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma cabeça humana decapitada foi encontrada pela polícia dentro de uma caixa térmica abandonada em um bairro residencial do município de Tula, no México, no final de semana. Foi a segunda em menos de uma semana.

A descoberta ocorreu na manhã de sábado (21/2), por volta das 5h45, após a polícia ser acionada para verificar uma caixa suspeita deixada na cidade de Xochitlán de las Flores. O objeto estava sobre a calçada da Calzada de las Bugambilias, uma rua arborizada e considerada tranquila pela vizinhança.

Ao abrirem a caixa térmica, os agentes confirmaram que se tratava da cabeça de um homem. A área foi imediatamente isolada para o trabalho da perícia. Sobre a tampa da caixa, havia um pedaço de papelão com a mensagem “1x1”, cujo significado ainda está sob investigação.

Uma mulher que se apresentou como vizinha afirmou que a vítima seria sobrinho dela, identificado como Luis Fernando “N”, de 24 anos, que estava desaparecido desde 17 de fevereiro. As autoridades, no entanto, ainda não confirmaram oficialmente a identidade. Pelo menos duas famílias compareceram ao Ministério Público para auxiliar no processo de reconhecimento.

O caso ocorre poucos dias após outra ocorrência semelhante na mesma região. Na quarta-feira (18/2), moradores do Bairro Barrio Alto relataram às autoridades a presença de um balde abandonado na Rua Galeana. Dentro dele, também havia uma cabeça humana.

Na ocasião, o recipiente estava acompanhado de uma mensagem ameaçadora supostamente direcionada ao grupo Bárcenas, ou Los Bárcenas, organização criminosa que atua na área.

A cidade de Tula tem sido palco de disputas territoriais entre grupos do crime organizado, principalmente relacionadas ao tráfico de drogas e ao controle de oleodutos da Pemex, alvo frequente de roubo de combustível.

As investigações seguem em andamento para identificar a vítima e esclarecer a autoria dos crimes.