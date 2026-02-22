Morte de chefe do narcotráfico gera onda de violência no México; entenda

O Exército mexicano anunciou neste domingo (22/2) que matou o poderoso chefe do narcotráfico Nemesio "El Mencho" Oseguera em uma operação que abalou o estado de Jalisco e provocou uma onda de violência em várias partes do país.

"El Mencho", líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), era um dos chefes mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos, que ofereciam uma recompensa de US$ 15 milhões (R$ 78 milhões), após a prisão dos fundadores do Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "Mayo" Zambada, atualmente presos nos Estados Unidos.

O Exército informou em comunicado que "El Mencho", de 59 anos, ficou ferido em um confronto com militares na localidade de Tapalpa, em Jalisco (oeste), e morreu "durante seu traslado por via aérea à Cidade do México".

No total, sete criminosos morreram, e três militares ficaram feridos. Dois integrantes do CJNG foram detidos, e diversas armas, apreendidas, como lançadores de foguetes capazes de derrubar aeronaves e destruir veículos blindados, segundo a mesma fonte.

A operação do Exército desencadeou uma onda de violência em vários estados. A presidente Claudia Sheinbaum pediu à população que mantivesse a calma. "Existe absoluta coordenação com os governos de todos os estados", disse a mandatária na rede X.

Homens armados bloquearam com carros e caminhões incendiados diversas vias de Jalisco. À tarde, eram visíveis restos de veículos carbonizados e outros ainda em chamas em várias rodovias, em meio ao som das sirenes das forças de segurança.

Os bloqueios e a queima de lojas e estabelecimentos também se estenderam ao balneário de Puerto Vallarta, ao estado vizinho de Michoacán e aos estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) e Guerrero (sul).

Partidas de futebol dos campeonatos masculino e feminino e da segunda divisão foram suspensas, e companhias aéreas do Canadá e dos Estados Unidos cancelaram dezenas de voos para o México.

EUA aplaudem operação

O Departamento de Estado dos Estados Unidos instou seus cidadãos no México a buscarem abrigo.

"Os bloqueios afetaram as operações aéreas, e alguns voos nacionais e internacionais foram cancelados tanto em Guadalajara quanto em Puerto Vallarta", afirmou um comunicado da seção de Assuntos Consulares do Departamento, divulgado no X.

O Exército mexicano afirmou que, para a execução da operação, "além dos trabalhos de inteligência militar central, (...) contou-se com informações complementares" por parte das autoridades americanas.

O governo de Donald Trump aplaudiu a operação na qual Nemesio Oseguera foi abatido.

"Este é um grande marco para o México, os Estados Unidos, a América Latina e o mundo. (...) Os bons somos mais do que os maus. Parabéns às forças da lei da grande nação mexicana", disse no X Christopher Landau, subsecretário de Estado.

A morte de "El Mencho" ocorre em meio à pressão do presidente Trump para que o México freie o envio de drogas, especialmente fentanil, para seu país.

Trump ameaçou em várias ocasiões impor tarifas às exportações mexicanas, ao afirmar que o governo da presidente Claudia Sheinbaum não fez o suficiente para combater o narcotráfico.

Chefão violento

O estado de Jalisco, que receberá quatro partidas da Copa do Mundo de Futebol de 2026, determinou o cancelamento de eventos de grande porte neste domingo e a suspensão das aulas presenciais na segunda-feira.

Em Guadalajara, capital de Jalisco, diversos estabelecimentos, desde farmácias até lojas de conveniência e postos de gasolina, fecharam as portas e as ruas estão praticamente vazias, constatou a AFP.

"Chegaram alguns homens armados, vi a arma e disseram para sairmos, nós saímos e eles tinham um carro com as portas abertas. Pensei que iam nos sequestrar, corri para a frente, até uma barraca de tacos, e me abriguei com eles", disse à AFP María Medina, que trabalha em uma loja de conveniência que foi incendiada por homens armados.

O cartel de "El Mencho" foi formado em 2009 e se tornou uma das quadrilhas do narcotráfico mais violentas do México, segundo informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos classificaram esse cartel como uma organização terrorista e o acusam de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil.

Oseguera também é um velho conhecido do atual secretário de Segurança Pública federal, Omar García Harfuch.

Em 20 de junho de 2020, "El Mencho" ordenou um inédito ataque armado contra Harfuch nas ruas da Cidade do México. O funcionário ficou ferido e três pessoas morreram, entre elas dois seguranças.