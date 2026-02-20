Marca de produtos para bebês é acusada de sexualizar crianças

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A marca de produtos infantis Frida Baby enfrenta uma onda crescente de críticas após consumidores apontarem o uso de linguagem sexualmente sugestiva em embalagens e campanhas nas redes sociais. Diversos pais fazem uma campanha de boicote à empresa, que é dos Estados Unidos e comercializada em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.

ÚLTIMA HORA: Mulher grava vídeo falando de marca infantil que sexualiza crianças, gerando debate nas redes sociais.



"Eu tô chocada, eu amava essa marca", diz internauta. pic.twitter.com/JVxolF7yNf — Primeiro Front (@PrimeiroFront) February 19, 2026

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram frases como “Esta é a coisa mais próxima que seu marido vai chegar de um trisal”, em referência ao termômetro 3 em 1 para uso retal, oral ou axilar. Outra embalagem sugere “Que tal uma rapidinha?”.

Já a frase “Eu me excito facilmente” aparece em um produto para cuidados respiratórios. Uma postagem nas redes sociais mostra um bebê com meleca no rosto e a legenda “O que acontece quando você tira cedo demais”, associando o muco nasal com esperma.

A repercussão resultou em uma petição na plataforma Change.org, que acusa a empresa de “sexualizar bebês” e pede responsabilização. O texto cita órgãos reguladores dos Estados Unidos e afirma que o marketing ultrapassa limites éticos ao associar insinuações sexuais a produtos destinados ao universo infantil.

1 - Eu não fazia ideia da existência da Frida Baby antes de saber isto



2 - QUE PORRA DE MARKETING NOJENTO É ESTA BRO? EM PRODUTOS PARA BEBÉ.... Inenarrável https://t.co/f9TZZa7JeA — Miguel Bicampeão (@migasams16) February 20, 2026

A ativista Lila Rose, fundadora da organização Live Action, classificou as campanhas como “inacreditavelmente doentias” e convocou seguidores a boicotarem a empresa.

Nos comentários das redes sociais, consumidores expressaram indignação. “Piadas sexuais para vender produtos para bebês são doentias e perversas”, escreveu uma usuária. “Qual é a dessa linguagem sexual estranha nos seus produtos para bebês?”, questionou outro perfil. Pais brasileiros afirmam que, mesmo os produtos tendo qualidade, não vão mais usá-los.

Alguns usuários relatam que comentários negativos estão sendo apagados nas redes sociais da empresa. A página “Conheça a Equipe” no site oficial, que listava executivos da área de marketing e design de embalagens, ficou temporariamente indisponível, o que foi interpretado por parte do público como uma tentativa de contenção de danos.

O que diz a Frida Baby?

Em nota enviada à imprensa, a Frida Baby negou que há má intenção. A comunicação, segundo a empresa, é voltada para os adultos cuidadores e é carregada de humor para descomplicar a parentalidade. Confira o posicionamento completo:

“Desde o início, a Frida usa o humor para falar sobre os aspectos reais, crus e complicados da parentalidade que muitas vezes ficam sem ser ditos. Fazemos isso porque criar filhos pode ser isolador e opressor, e às vezes um momento de leveza é o que torna uma experiência difícil mais humana, compartilhada e suportável.

Nossos produtos são projetados para bebês, mas nossa linguagem sempre foi voltada para os adultos que cuidam deles. Nossa intenção sempre foi tornar as experiências difíceis e constrangedoras mais leves, honestas e menos isoladoras para os pais.

Dito isso, o humor é pessoal. O que é engraçado para um pai ou mãe pode ser demais para outro. Nunca tentamos ofender, ultrapassar limites para chocar ou deixar alguém desconfortável. É importante ressaltar que nosso tom nunca se dissocia do nosso produto.

O humor que usamos está sempre fundamentado em uma característica, benefício ou inovação específica — um reflexo do problema real que estamos resolvendo para as famílias. A Frida foi criada para apoiar as famílias em alguns dos capítulos mais vulneráveis e transformadores de suas vidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apoiamos firmemente essa missão. Continuaremos a agir com honestidade, empatia e coragem. A cada decisão que tomarmos, continuaremos a avaliar como expressamos nossa voz para que nosso compromisso com as famílias seja inconfundível e nosso tom esteja sempre adequado ao momento.”