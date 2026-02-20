Caso Epstein inspirou séries e docs; veja 3 produções sobre o tema

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A divulgação de novos documentos que ligam personalidades famosas a Jeffrey Epstein reacendeu o interesse global em um dos maiores escândalos de abuso sexual da história recente. O caso, que expôs uma rede complexa de crimes e poder, chocou o público e se tornou uma fonte de inspiração para diversas produções audiovisuais que buscam desvendar suas camadas.

Para quem deseja entender melhor a teia de eventos que levou à prisão e morte do milionário, séries e documentários oferecem um mergulho profundo nas investigações e nos relatos das vítimas. Essas obras, que contêm relatos sensíveis, se tornaram ferramentas essenciais para contextualizar a dimensão da tragédia e o impacto duradouro nas sobreviventes.

"Jeffrey Epstein: Podre de Rico"

Lançada pela Netflix em maio de 2020, a minissérie documental "Jeffrey Epstein: Podre de Rico" (no original, Jeffrey Epstein: Filthy Rich) é uma das produções mais conhecidas sobre o tema. A obra se destaca por dar voz diretamente às vítimas, que narram em detalhes os abusos sofridos e a manipulação psicológica empregada por Epstein e seus cúmplices ao longo de anos.

A série de quatro episódios constrói uma linha do tempo detalhada, desde as primeiras acusações na Flórida, no início dos anos 2000, até o polêmico acordo judicial que o livrou de uma punição severa. O documentário expõe como a riqueza e as conexões de Epstein o protegeram da justiça por tanto tempo, revelando as falhas do sistema.

"Sobrevivendo a Jeffrey Epstein"

Produzida pelo canal Lifetime e também lançada em 2020, a série "Sobrevivendo a Jeffrey Epstein" aprofunda ainda mais as histórias das sobreviventes. Com um foco intenso no trauma e na resiliência, a produção apresenta depoimentos de diversas mulheres, explorando as consequências dos abusos em suas vidas a longo prazo e a coragem para seguir em frente.

A abordagem é mais íntima e foca no processo de cura e na busca por justiça, mostrando a força necessária para confrontar um sistema que por muito tempo as ignorou. A série serve como um complemento importante, humanizando as estatísticas e os relatos frios dos processos judiciais.

"A Sombra de Epstein: Ghislaine Maxwell"

Para entender a engrenagem da rede de crimes, é fundamental conhecer a figura de Ghislaine Maxwell, socialite e principal cúmplice do milionário. O documentário "A Sombra de Epstein: Ghislaine Maxwell", disponível em plataformas de streaming no Brasil, investiga o papel central dela no esquema de tráfico sexual.

A produção mergulha no passado de Maxwell, filha do magnata da mídia Robert Maxwell, e tenta responder como ela se tornou a principal recrutadora de meninas para Epstein. O filme explora a dinâmica de poder entre os dois e a influência dela na operação criminosa, sendo peça-chave para a condenação por tráfico sexual que recebeu em 2021.

