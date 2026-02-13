Assine
BURACO GIGANTE

Rua desaba na China e abre cratera em obra de metrô

Câmera de segurança registrou o incidente, em que tudo o que estava sobre a rua foi engolido pelo buraco enorme no asfalto

Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
13/02/2026 11:39

Cratera se abriu em rua de Xangai, onde há uma obra de expansão do metrô
Cratera se abriu em rua de Xangai, onde há uma obra de expansão do metrô crédito: frame de vídeo

Um desabamento de uma rua em Xangai, na China, abriu uma cratera em região movimentada da cidade.

Muitas pessoas estavam perto do local do incidente, mas não há informação sobre mortos ou feridos.

O desabamento ocorreu em uma área onde há obras de uma nova linha do metrô.

 

Imagens de uma câmera de segurança mostram o piso cedendo aos poucos e levando com ele equipamentos e tudo o que havia no caminho. À medida que as rachaduras vão aparecendo e o buraco gigante vai se abrindo, pessoas saem correndo para não serem engolidas.

