Rua desaba na China e abre cratera em obra de metrô

Um desabamento de uma rua em Xangai, na China, abriu uma cratera em região movimentada da cidade.

Muitas pessoas estavam perto do local do incidente, mas não há informação sobre mortos ou feridos.

O desabamento ocorreu em uma área onde há obras de uma nova linha do metrô.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o piso cedendo aos poucos e levando com ele equipamentos e tudo o que havia no caminho. À medida que as rachaduras vão aparecendo e o buraco gigante vai se abrindo, pessoas saem correndo para não serem engolidas.

