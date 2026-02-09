Assine
Desabamento de prédio no norte do Líbano deixa 14 mortos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/02/2026 07:56

O desabamento de um prédio no domingo na cidade de Trípoli, norte do Líbano, deixou 14 mortos, informou o diretor da Defesa Civil da cidade, Imad Jreish.

"As buscas e as operações de resgate terminaram. Oito moradores foram resgatados, mas infelizmente 14 pessoas morreram", afirmou o diretor à imprensa. 

A agência estatal de notícias NNA informou o "colapso de um edifício antigo" no bairro Bab al-Tabbaneh, o mais pobre de Trípoli. Prédios vizinhos foram evacuados por medo de novos desabamentos.

Jumana al-Shahal, uma ativista local, declarou à AFP que o incidente é "um testemunho do abandono acumulado desta cidade esquecida".

No fim de janeiro, outro prédio desabou em Trípoli e as autoridades alertaram que 105 imóveis da cidade estavam sob risco e deveriam ser esvaziados.

Numerosos edifícios no Líbano estão em condições de abandono. Muitos foram construídos ilegalmente, especialmente durante a guerra civil entre 1975 e 1990.

str-lg/mas/eg/pc/fp

