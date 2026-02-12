Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Viaduto desaba após tempestades em Portugal

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/02/2026 07:56

compartilhe

SIGA

Um viaduto de uma rodovia de Portugal que liga Lisboa à cidade do Porto desabou parcialmente na quarta-feira (11), após as tempestades e inundações repentinas que afetaram o país, sem provocar vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A velocidade e a força da água (...) esta é uma situação absolutamente anormal", declarou o ministro português da Infraestrutura, Miguel Pinto Luz, que visitou o local na noite de quarta-feira.

O acidente não deixou feridos, segundo o ministro. 

Miguel Pinto Luz afirmou que provavelmente serão necessárias "semanas para que a infraestrutura volte a estar operacional".

O trecho da rodovia com o viaduto estava fechado ao trânsito nos dois sentidos devido à ruptura parcial de um dique ao final da tarde de quarta-feira.

O desabamento aconteceu algumas horas mais tarde.

Portugal foi afetado por tempestades intensas nas últimas duas semanas, com danos significativos às infraestruturas do país. 

Também na quarta-feira, um trem descarrilou perto da cidade de Abrantes, no centro do país, depois de colidir com escombros que caíram na via. Ninguém ficou ferido, mas várias linhas ferroviárias continuam suspensas.

Após a passagem das tempestades Kristin, Leonardo e Marta, Portugal voltou ao estado de alerta devido ao risco de inundações repentinas provocadas por chuvas intensas.

"Em apenas estes dois dias, a chuva foi equivalente a 20% da média anual de Portugal", declarou na quarta-feira à noite a ministra do Meio Ambiente, Maria da Graça Carvalho. 

Após muitas críticas, a ministra da Administração Interna, Maria Lucia Amaral, renunciou ao cargo na terça-feira. 

O governo deverá responder no Parlamento na sexta-feira sobre a gestão da crise.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lf/clr/ks/meb/mab/fp/jc

Tópicos relacionados:

accidente governo meteorologia politica portugal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay