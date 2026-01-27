Assine
MORTES NOS EUA

Em meio à crise, Trump surpreende ao dizer: 'Você não pode ter armas'

Presidente dos EUA não respondeu pergunta sobre ter contrariado Segunda Emenda do país. Ele foi questionado após enfermeiro ser morto pelo Serviço de Imigração

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
27/01/2026 19:03

Trump conversou com a imprensa em Iowa nesta terça-feira (27/1)
Trump conversou com a imprensa em Iowa nesta terça-feira (27/1) crédito: SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu nesta terça-feira (27/1) com uma fala contra o armamento. O governo americano vive crise após a morte de um enfermeiro em Mineápolis que carregava uma pistola.

O chefe do Executivo dos EUA foi questionado pela imprensa se Alex Pretti estava “agindo como um assassino” - forma como o chefe de gabinete adjunto, Stephen Miller, referiu-se ao homem, morto pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos, na sigla em inglês).

“Não”, respondeu Trump, que ponderou: “Dito isso: você não pode ter armas. Você não pode chegar armado. Você só não pode”.

A fala contradiz a própria posição histórica do presidente e do Partido Republicano, que defendem como inviolável o direito de cidadãos carregarem armas. Pretti, inclusive, tinha uma pistola registrada legalmente.

A imprensa ainda indagou se a afirmação de Trump não era uma afronta à Segunda Emenda da Constituição dos EUA, base legal para a cultura armamentista americana. Ele, contudo, não respondeu.

Leia Mais

Mortes em Mineápolis

No último sábado (24), agentes do ICE mataram o enfermeiro Alex Pretti, de 37 anos, alegando que ele pretendia agredi-los durante um confronto em meio a protestos contra a repressão do ICE.

Desde 7 de janeiro, quanto o ICE matou a tiros Renee Good, também de 37 anos, em seu carro. Mineápolis tem sido palco de grandes protestos contra as forças policiais de Trump.

Tópicos relacionados:

armas ice mineapolis minnesota trump

