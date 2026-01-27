Fed realiza primeira reunião de 2026 marcada por pressão de Trump

O Comitê de Política Monetária do Federal Reserve dos Estados Unidos (Fed, banco central) iniciou nesta terça-feira (27) sua primeira reunião de 2026, após a qual se espera que mantenha as taxas de juros inalteradas, contrariando os desejos do presidente Donald Trump, defensor de uma redução dos juros.

A reunião começou às 10h locais (12h de Brasília), segundo um porta-voz da instituição, e será concluída na quarta-feira. Os mercados esperam que as taxas sejam mantidas entre 3,50% e 3,75%.

O encontro é marcado pela recente abertura de uma investigação penal contra o presidente do Fed, Jerome Powell, por parte do Departamento de Justiça.

A investigação, segundo revelou Powell, está relacionada à sua ida ao Congresso para explicar a reforma da sede da instituição. Ele, porém, denuncia que se trata de uma tentativa de intimidação do governo por ignorar "as recomendações do presidente" dos Estados Unidos em matéria de política monetária.

Desde seu retorno ao poder há um ano, Trump vem exigindo constantemente uma forte redução das taxas de juros para incentivar o crescimento da economia e do mercado de trabalho.

O Fed manteve os juros nos três primeiros trimestres de 2025, preocupado com o risco de a inflação disparar em razão das tarifas generalizadas impostas por Trump.

A partir de setembro, iniciou uma série de cortes diante da apatia do mercado de trabalho americano.

Mas as divisões cresceram entre os membros do Fed, já que a inflação continuou aumentando (2,8% em termos anuais em novembro), acima da meta de 2% estabelecida pela instituição.

