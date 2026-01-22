Assine
TRAGÉDIA

Terra desliza e deixa vários desaparecidos em acampamento

Região no norte da Nova Zelândia é atingida por chuvas fortes; lama soterrou o setor de banhos do acampamento perto de um vulcão

AFP
AFP
Repórter
22/01/2026 07:16 - atualizado em 22/01/2026 08:44

Deslizamento de terra em Mount Maunganui atingiu um acampamento no norte da Nova Zelândia, região sob chuvas fortes, em 22 de janeiro, deixando várias pessoas desaparecidas sob toneladas de lama crédito: AMY TILL, SOLSEA SWIM / AFP - DJ MILLS / AFP

Várias pessoas estavam desaparecidas nesta quinta-feira (22/01), após um deslizamento de terra atingir um acampamento no norte da Nova Zelândia, região atingida por fortes chuvas, informaram a polícia e equipes de resgate. 

A lama soterrou um setor de chuveiros em um acampamento aos pés do vulcão extinto Monte Maunganui, como mostram vídeos e fotos divulgados pela mídia local. 

Os serviços de emergência disseram ter ouvido vozes sob os escombros. 

"Enquanto o solo continuar se movendo, eles estarão em missão de resgate", disse o delegado adjunto de polícia Tim Anderson a repórteres. 

"Não posso dar números. O que posso dizer é que é um número pequeno", acrescentou. 

O deslizamento de terra alcançou vários trailers e os banheiros do acampamento, localizado na Ilha Norte, em uma área atingida por fortes chuvas. 

Pessoas no local tentaram cavar entre os escombros e ouviram vozes, relatou o comandante do Corpo de Bombeiros, William Pike. 

"Nossa primeira equipe de bombeiros chegou e também ouviu", afirmou. 

No entanto, os socorristas tiveram que evacuar todos os presentes devido ao risco de novos deslizamentos de terra.

