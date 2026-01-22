Terra desliza e deixa vários desaparecidos em acampamento
Região no norte da Nova Zelândia é atingida por chuvas fortes; lama soterrou o setor de banhos do acampamento perto de um vulcão
Várias pessoas estavam desaparecidas nesta quinta-feira (22/01), após um deslizamento de terra atingir um acampamento no norte da Nova Zelândia, região atingida por fortes chuvas, informaram a polícia e equipes de resgate.
A lama soterrou um setor de chuveiros em um acampamento aos pés do vulcão extinto Monte Maunganui, como mostram vídeos e fotos divulgados pela mídia local.
Os serviços de emergência disseram ter ouvido vozes sob os escombros.
"Enquanto o solo continuar se movendo, eles estarão em missão de resgate", disse o delegado adjunto de polícia Tim Anderson a repórteres.
"Não posso dar números. O que posso dizer é que é um número pequeno", acrescentou.
O deslizamento de terra alcançou vários trailers e os banheiros do acampamento, localizado na Ilha Norte, em uma área atingida por fortes chuvas.
Pessoas no local tentaram cavar entre os escombros e ouviram vozes, relatou o comandante do Corpo de Bombeiros, William Pike.
"Nossa primeira equipe de bombeiros chegou e também ouviu", afirmou.
No entanto, os socorristas tiveram que evacuar todos os presentes devido ao risco de novos deslizamentos de terra.