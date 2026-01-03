Assine
Nova Zelândia quer exterminar gatos considerados ‘assassinos’; entenda

RF
Redação Flipar
  • "Para impulsionar a biodiversidade [...], precisamos nos livrar de algumas dessas espécies assassinas", declarou o político em entrevista a uma rádio local. Foto: Reproduc?a?o
  • Esses animais agora fazem parte do programa Predator Free 2050, dedicado ao combate de espécies invasoras.
    Esses animais agora fazem parte do programa Predator Free 2050, dedicado ao combate de espécies invasoras. Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Conservac?a?o da Nova Zela?ndia
  • A iniciativa visa combater a população de mais de 2,5 milhões de felinos invasores, que causam um grave impacto na fauna nativa do país.
    A iniciativa visa combater a população de mais de 2,5 milhões de felinos invasores, que causam um grave impacto na fauna nativa do país. Foto: Wikimedia Commons/Péter Csonka
  • De acordo com o comunicado oficial, os gatos selvagens têm causado declínio de aves, pequenos mamíferos, répteis e insetos.
    De acordo com o comunicado oficial, os gatos selvagens têm causado declínio de aves, pequenos mamíferos, répteis e insetos. Foto: Wikimedia Commons/Aconcagua
  • Um exemplo foi a morte de mais de 100 morcegos-de-cauda-curta perto de Ohakune no período de apenas uma semana.
    Um exemplo foi a morte de mais de 100 morcegos-de-cauda-curta perto de Ohakune no período de apenas uma semana. Foto: ?lhan Erce Feyizo?l/Pixabay
  • Outro impacto causado pelos gatos selvagens é o risco de desaparecimento da ave borrelho-do-sul na Ilha Rakiura/Stewart.
    Outro impacto causado pelos gatos selvagens é o risco de desaparecimento da ave borrelho-do-sul na Ilha Rakiura/Stewart. Foto: Gregory Atkats/Unsplash
  • "Gatos selvagens agora são encontrados por toda a Nova Zelândia, de fazendas a florestas, e exercem enorme pressão sobre aves, morcegos, lagartos e insetos nativos", narrou o governo neozelandês. Foto: Lori Ayre/Unsplash
  • De acordo com a divulgação, os gatos ainda transmitem doenças como a toxoplasmose, que afeta golfinhos, pessoas e animais de criação.
    De acordo com a divulgação, os gatos ainda transmitem doenças como a toxoplasmose, que afeta golfinhos, pessoas e animais de criação. Foto: Wikimedia Commons/Aconcagua
  • Antes de tornar o plano público, o governo realizou uma consulta, na qual mais de 90% dos cerca de 3 mil participantes apoiaram a medida.
    Antes de tornar o plano público, o governo realizou uma consulta, na qual mais de 90% dos cerca de 3 mil participantes apoiaram a medida. Foto: Wikimedia Commons/Zoo Hluboka
  • A estratégia do programa está sendo revisada e os detalhes de sua execução serão apresentados na versão atualizada, prevista para março de 2026.
    A estratégia do programa está sendo revisada e os detalhes de sua execução serão apresentados na versão atualizada, prevista para março de 2026. Foto: konrad dobosz/Unsplash
  • Apesar do amplo apoio, a decisão gerou debate. Christine Sumner, ativista de bem-estar animal defendeu a urgência de investir em métodos humanitários de controle que substituam o extermínio.
    Apesar do amplo apoio, a decisão gerou debate. Christine Sumner, ativista de bem-estar animal defendeu a urgência de investir em métodos humanitários de controle que substituam o extermínio. Foto: Abdullah Ö?ük/Unsplash
  • "Estamos falando de removê-los do ambiente, e isso atualmente é feito por meios letais, o que não nos agrada. Esse é o maior desafio", afirmou ela ao The Guardian. Foto: Freepik/vladimircech
  • O governo enfatiza que o alvo da erradicação não inclui gatos domésticos e incentiva medidas de posse responsável, como castração e microchipagem.
    O governo enfatiza que o alvo da erradicação não inclui gatos domésticos e incentiva medidas de posse responsável, como castração e microchipagem. Foto: Pitsch/Pixabay
  • Para Sumner, no entanto, o país precisa de uma legislação nacional específica para o manejo de felinos.
    Para Sumner, no entanto, o país precisa de uma legislação nacional específica para o manejo de felinos. Foto: spoba/Pixabay
  • A Nova Zelândia está entre as nações com maior número de gatos domésticos por habitante.
    A Nova Zelândia está entre as nações com maior número de gatos domésticos por habitante. Foto: Claudette Wicks/Unsplash
  • Estima-se que existam aproximadamente 1,26 milhões de gatos domésticos no país — cerca de 40% dos domicílios neozelandeses têm pelo menos um gato como pet.
    Estima-se que existam aproximadamente 1,26 milhões de gatos domésticos no país — cerca de 40% dos domicílios neozelandeses têm pelo menos um gato como pet. Foto: Dietmar Ludmann/Unsplash
  • Os gatos selvagens são descendentes de gatos domésticos que passaram a viver sem contato humano. Eles se adaptam rapidamente a ambientes naturais, formando colônias e desenvolvendo comportamentos de caça muito eficientes.
    Os gatos selvagens são descendentes de gatos domésticos que passaram a viver sem contato humano. Eles se adaptam rapidamente a ambientes naturais, formando colônias e desenvolvendo comportamentos de caça muito eficientes. Foto: Freepik/wirestock
  • Por serem predadores oportunistas, causam grande impacto na fauna local, especialmente aves, répteis e pequenos mamíferos. Eles vivem em uma vasta gama de habitats, de florestas densas a savanas e desertos.
    Por serem predadores oportunistas, causam grande impacto na fauna local, especialmente aves, répteis e pequenos mamíferos. Eles vivem em uma vasta gama de habitats, de florestas densas a savanas e desertos. Foto: ?????? ???????/Unsplash
