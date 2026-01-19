Trump culpa Noruega por não ganhar Nobel: não preciso 'pensar na paz'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não se sente mais obrigado a “pensar puramente na paz” e atribuiu essa mudança de postura à Noruega, que seria a culpada por não laureá-lo com o Prêmio Nobel da Paz de 2025. A declaração consta em uma carta enviada ao primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, obtida nesta segunda-feira (19/1), pela agência de notícias Reuters.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na mensagem, Trump relaciona diretamente sua frustração com o Nobel ao endurecimento de seu discurso, especialmente em relação à Groenlândia, território autônomo pertencente à Dinamarca. O prêmio deste ano foi concedido à líder opositora venezuelana María Corina Machado, crítica do regime de Nicolás Maduro.
“Considerando que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por eu ter parado mais de oito guerras, já não me sinto obrigado a pensar exclusivamente na paz — embora ela continue sendo predominante —, e agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América”, escreveu Trump.
Na carta, o presidente norte-americano voltou a questionar a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia e afirmou que o território estaria ameaçado pela Rússia e pela China. Ele repetiu argumentos já amplamente contestados, como a alegação de que não existem documentos escritos que comprovem o vínculo histórico entre a ilha e o governo dinamarquês.
“A Dinamarca não consegue proteger aquela terra da Rússia ou da China e, afinal, por que eles teriam um ‘direito de propriedade’? Não há documentos escritos; é apenas o fato de um barco ter desembarcado lá há centenas de anos”, afirmou. Trump concluiu dizendo que “o mundo não estará seguro” sem “controle completo e total” dos Estados Unidos sobre a Groenlândia.
A investida do republicano provocou uma escalada inédita de tensões entre os Estados Unidos e a Europa. Países como Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Suécia e Holanda chegaram a enviar tropas para a Groenlândia na última quinta-feira, em demonstração de apoio à Dinamarca e de dissuasão diante das ameaças americanas.
Trump também anunciou tarifas comerciais como forma de pressão. Segundo ele, a partir de 1º de fevereiro de 2026, oito países europeus estarão sujeitos a uma tarifa de 10% sobre todas as mercadorias exportadas aos EUA, percentual que subiria para 25% em junho do mesmo ano caso não haja um acordo para a “compra completa e total” da Groenlândia.
Nesta segunda-feira, Trump voltou a tratar do tema publicamente em suas redes sociais, afirmando que a Dinamarca falhou em “afastar a ameaça russa da Groenlândia” e que “agora é a hora” de agir. Desde o início de seu segundo mandato, há um ano, o presidente americano tem defendido a anexação do território, que considera estratégico para o projeto do “Domo de Ouro”, um escudo antimísseis planejado por seu governo.
A carta enviada por Trump foi uma resposta a uma mensagem conjunta do primeiro-ministro da Noruega e do presidente da Finlândia, Alexander Stubb, que se posicionaram contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos a aliados europeus. Em meio à escalada, a União Europeia estuda uma retaliação tarifária estimada em 93 bilhões de euros.
Em reação às declarações, o premiê norueguês voltou a ressaltar que o Comitê Norueguês do Nobel é independente e que o governo não tem influência sobre a escolha dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz.
A polêmica ganhou novos contornos após María Corina Machado entregar simbolicamente sua medalha do Nobel a Trump, durante encontro na Casa Branca na semana passada. A líder venezuelana afirmou que o gesto era uma “retribuição” pela prisão de Nicolás Maduro em uma operação conduzida pelos Estados Unidos. A Fundação Nobel, no entanto, divulgou um comunicado esclarecendo que a prática não é permitida e que o prêmio permanece, oficialmente, vinculado apenas ao laureado original.
Rica em minerais e estrategicamente localizada no Ártico, a Groenlândia é considerada peça-chave para sistemas de defesa antimísseis, monitoramento militar e vigilância do espaço aéreo no hemisfério norte — fatores que ajudam a explicar o crescente interesse dos Estados Unidos pelo território.
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, declarou que Washington tomará “alguma providência” para anexar a Groenlândia — território autônomo ligado à Dinamarca — afirmando que isso será feito “do jeito fácil ou do jeito difícil”, elevando a retórica e aumentando a tensão diplomática com aliados europeus. Reprodução/TV Globo
Trump justificou a medida como essencial para impedir a presença de potências rivais, como Rússia ou China, no estratégico território ártico rico em minerais e com importância militar crescente Reprodução do Instagram @realdonaldtrump
A proposta gerou forte reação internacional: líderes da Groenlândia e da Dinamarca rejeitam qualquer negociação sobre soberania, insistindo que o futuro da ilha deve ser decidido pelos próprios groenlandeses, e aliados europeus alertam que uma ação forçada poderia comprometer a Otan. Julian Herzog wikimedia commons
Mesmo assim, Trump confirmou que avalia diversos cenários, incluindo opções diplomáticas ou até o uso de força caso não consiga um acordo voluntário. Heje wikimedia commons
A Groenlândia passou a operar em 2025 com um novo aeroporto internacional em Nuuk, capital do país, marcando uma transformação na conexão do território ártico com o resto do mundo. divulgação/Visit Nuuk
Com uma pista de 2.200 metros, o aeroporto foi projetado para permitir a chegada de aviões maiores. A principal companhia local a operar no aeroporto de Nuuk é a Air Greenland, com voos para Copenhague (Dinamarca) e Reykjavik (Islândia). wikimedia commons Quintin Soloviev
No Aeroporto de Nuuk operam Air Greenland (a principal e bandeira local), Icelandair, Scandinavian Airlines (SAS) e United Airlines, com voos sazonais e regulares conectando destinos na Europa, nos Estados Unidos e dentro da Groenlândia. DirkDanielMann pixabay
A Air Greenland realiza a maioria das rotas domésticas e algumas internacionais, enquanto Icelandair e SAS oferecem ligações sazonais da Europa, e United Airlines opera voos diretos sazonais entre os EUA (principalmente Newark) e Nuuk, fortalecendo o acesso transatlântico ao país ártico. divulgação/Oscar Scott Carl
Antes desse aeroporto, turistas que visitavam a Groenlândia precisavam desembarcar em cidades menores como Kangerlussuaq (foto) e Narsarsuaq, antigas bases militares da Segunda Guerra Mundial. wikimedia commons r Christof46
As autoridades esperam controlar o crescimento do número de visitantes anuais na Groenlândia para preservar o equilíbrio ambiental e a autenticidade do turismo local. reprodução/@visitnuuk
Além do aeroporto de Nuuk, mais dois aeroportos devem ser inaugurados na Groenlândia em 2026, em Ilulissat (foto) e Qaqortoq, facilitando os deslocamentos em um país com apenas 90 km de estradas asfaltadas. wikimedia commons patano
Considerada a maior ilha do mundo, a Groenlândia fica localizada no extremo nordeste da América do Norte, entre o Oceano Atlântico Norte e o Oceano Ártico. domínio público / wikimedia commons
Apesar de sua proximidade geográfica com o continente americano, a ilha é politicamente e historicamente associada à Europa, uma vez que é um território autônomo da Dinamarca. John Unsplash
Com uma população de aproximadamente 56 mil habitantes, a maioria vivendo na costa sudoeste, a Groenlândia é uma das regiões menos povoadas do mundo. Domínio público
O território da Groenlândia foi colonizado pela primeira vez por vikings no século X, liderados por Erik, o Vermelho. Posteriormente, foi incorporada à Noruega e, em 1814, passou para o controle dinamarquês. flickr - Thomas Leth-Olsen
Em 1979, o país conquistou autonomia política, e em 2009, ampliou seus poderes de autogoverno, embora questões de defesa e política externa ainda sejam geridas pela Dinamarca. wirestock/Freepik
A ilha é conhecida por sua vasta camada de gelo, que cobre cerca de 80% de sua superfície, tornando-a um dos locais mais importantes para o estudo das mudanças climáticas. pexels/Michael Hamments
Essa camada é a segunda maior reserva de gelo do planeta, perdendo apenas para a Antártida, e seu derretimento tem implicações significativas para o aumento do nível do mar. Rey Emsen Unsplash
O clima é polar, com invernos longos e frios e verões curtos e frescos. As temperaturas podem variar muito, dependendo da região. Bogomil Shopov - ???? Unsplash
A população da Groenlândia é pequena e concentra-se principalmente na costa oeste. A maioria dos habitantes são inuítes, descendentes dos primeiros colonos. flickr - David Stanley
Os locais têm preservado tradições culturais, como a pesca, a caça de focas e baleias, e a confecção de roupas de pele para enfrentar o frio intenso. Reprodução/YouTube
O groenlandês e o dinamarquês são os idiomas oficiais do país. Mas o inglês é amplamente estudado nas escolas, o que favorece o turismo na região. domínio público/wikimedia commons
A capital, Nuuk, com cerca de 20 mil habitantes, é o maior centro urbano, onde se concentram atividades econômicas e culturais. wikimedia commons Kert Martma
Economicamente, a Groenlândia depende da pesca, especialmente do camarão e do halibute, além da extração de minérios, que são abundantes na região. reprodução/youtube
Nos últimos anos, o interesse internacional na ilha tem crescido devido ao seu potencial em recursos naturais, incluindo petróleo, gás e minerais raros, como ouro, platina e urânio. wirestock/Freepik
O turismo está crescendo, atraído pela beleza natural da ilha e pelas atividades ao ar livre, como trilhas, caiaque e observação da vida selvagem e principalmente da aurora boreal. Jónas Thor Björnsson por Pixabay