Trump afirma que país europeu não foi capaz de afastar 'ameaça russa'
Presidente norte-americano disse que a Otan avisa a Dinamarca, há 20 anos, que é preciso afastar os russos do território autônomo no ártico
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira (19/1) que a Dinamarca não foi capaz de "afastar a ameaça russa da Groenlândia". A declaração foi publicada em sua rede Truth Social. No post, o líder cita a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e afirma que "agora é a hora" para uma ação ser feita.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"A Otan tem dito à Dinamarca, por 20 anos, que 'vocês precisam afastar a ameaça russa da Groenlândia'. Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu fazer nada a respeito. Agora é hora, e isso será feito!!! Presidente Donald J. Trump", afirmou na publicação.
Leia Mais
Desde que voltou ao poder, há um ano, Trump reiterou em várias ocasiões sua ambição de tomar o controle da Groenlândia, hoje território autônomo dinamarquês. Ele disse que conseguiria isto "de uma maneira ou de outra" para frear o avanço da Rússia e da China no Ártico.
O presidente afirma que a ilha é vital para a segurança dos EUA devido à sua localização estratégica e aos grandes depósitos minerais.
Sob o escopo das ameaças do presidente americano de anexar o território, oito países da Europa saíram em defesa da Groenlândia neste domingo (18), assinando uma declaração em conjunto em que dizem estar comprometidos com a segurança do território no Ártico.
Além da própria Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Suécia e Reino Unido assinam o documento.
- Presidente do Conselho Europeu anuncia reunião de líderes da UE sobre a Groenlândia
- Trump diz que vai impor tarifas à Europa até que EUA anexe Groenlândia
- Países europeus fazem reunião de emergência após Trump ameaçar com tarifas por oposição à anexação da Groenlândia
"Como membros da Otan [aliança militar do ocidente], estamos comprometidos em fortalecer a segurança no Ártico como um interesse transatlântico compartilhado", diz a declaração.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"Ameaças tarifárias minam as relações transatlânticas e correm o risco de provocar uma perigosa espiral descendente", afirma ainda o texto, em referência à nova ameaça de Trump de impor tarifas a aliados que se opõem à proposta de anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos.