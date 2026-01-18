Assine
Países ameaçados por Trump com tarifas pela Groenlândia prometem 'permanecer unidos'

18/01/2026 11:04

Os países ameaçados pelo presidente americano, Donald Trump, com novas tarifas caso se oponham a que os Estados Unidos comprem a Groenlândia, asseguraram, neste domingo (18), que "permanecerão unidos" e denunciaram uma "espiral perigosa".

"As ameaças tarifárias minam as relações transatlânticas e correm o risco de provocar uma espiral descendente perigosa", afirmaram, em um comunicado conjunto, Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega e Suécia.

"Permaneceremos unidos e coordenados na nossa resposta. Estamos comprometidos com a defesa da nossa soberania", acrescentaram, após as ameaças de Trump sobre a ilha do Ártico, um território autônomo integrante do reino da Dinamarca.

Tópicos relacionados:

dinamarca diplomacia eua politica ue

