Trump diz que "matança" no Irã "está parando"
Presidente norte-americano se refere aos protestos contra o governo e a repressão que ocorre país asiático
compartilheSIGA
Em um pronunciamento à imprensa nesta quarta-feira (14/1), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a "matança" no Irã "parou". O norte-americano se refere aos protestos contra o governo e a repressão que ocorre no país asiático.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Encontro sobre a Groenlândia nos EUA acaba sem acordo
- Ao menos 3.428 mortos no Irã por repressão aos protestos, segundo ONG
- EUA congela emissão de vistos de imigrante para 75 países (Casa Branca)
Trump disse ter sido informado que as "execuções" pararam no Irã, em meio a informes de grupos de defesa dos direitos humanos de que as autoridades iranianas reprimiram brutalmente os protestos contra o regime.
Leia Mais
Durante um evento na Casa Branca, Trump disse ter sido informado de "fonte segura" que "o massacre no Irã está parando. Parou... E não há plano para execuções", acrescentou, sem dar mais detalhes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Com informações da Agência France-Press