Trump diz que "matança" no Irã "está parando"

Presidente norte-americano se refere aos protestos contra o governo e a repressão que ocorre país asiático

RN
Ronayre Nunes
14/01/2026 20:09

US President Donald Trump speaks before signing bills in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on January 14, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
US President Donald Trump speaks before signing bills in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on January 14, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Em um pronunciamento à imprensa nesta quarta-feira (14/1), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a "matança" no Irã "parou". O norte-americano se refere aos protestos contra o governo e a repressão que ocorre no país asiático.

Trump disse ter sido informado que as "execuções" pararam no Irã, em meio a informes de grupos de defesa dos direitos humanos de que as autoridades iranianas reprimiram brutalmente os protestos contra o regime.

Durante um evento na Casa Branca, Trump disse ter sido informado de "fonte segura" que "o massacre no Irã está parando. Parou... E não há plano para execuções", acrescentou, sem dar mais detalhes.

*Com informações da Agência France-Press

