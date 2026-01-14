Encontro sobre a Groenlândia nos EUA acaba sem acordo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro encontro de alto nível entre delegações dos Estados Unidos e da Dinamarca para discutir a campanha de Donald Trump para tomar a Groenlândia, ilha que pertence ao reino europeu, acabou sem nenhum acordo no horizonte.

Os chanceleres dinamarquês, Lokke Rasmussen, e groenlandesa, Vivian Motzfeldt, rejeitaram a venda do território autônomo ou sua entrega em caso de invasão militar do aliado nominal. "Nós não mudamos a posição dos americanos", disse o diplomata.

Seu anfitriões, o vice-presidente J. D. Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio, ainda não se pronunciaram, mas o chefe deles deixou claro o tom que seria apresentado.

Mais cedo, Trump havia reiterado que não abria mão de tomar a Groenlândia, estrategicamente posicionada perto de rotas marítimas importantes e no caminho de qualquer ataque nuclear a partir de silos terrestres russos ou chineses, além de rica nas desejadas terras raras.

Na rede Truth Social, escreveu que "ela é vital para o Domo Dourado que estamos construindo", em referência ao ainda incipiente escudo antimísseis que ele pretende montar. Os EUA já têm uma base para rastreio de mísseis na ilha.

E voltou a provocar a Otan, aliança militar criada pelos EUA cujos parceiros europeus têm se revezado na promessa de defender a ilha. Citando uma inexistente presença da Rússia e da China na região, escreveu em seu estilo usual.

"Otan: Diga à Dinamarca para tirar eles de lá. AGORA! Dois trenós de cachorros não vão funcionar. Só os EUA podem!!!", disse. Para ele, a aliança da qual Copenhague é 1 dos 32 membros ficará melhor com a Groenlândia americana: "Qualquer coisa menos do que isso é inaceitável".

Para os dois chanceleres visitantes, que haviam requisitado a reunião, "há linhas vermelhas" para o reino que representam. "Temos de respeitá-las", afirmou Motzfeldt.

O encontro durou cerca de 50 minutos e ocorreu a portas fechadas no Edifício de Escritórios Executivos Eisenhower, anexo do complexo da Casa Branca.

Com isso, os visitantes evitaram o risco de uma exposição ao estilo a que foi submetido o ucraniano Volodimir Zelenski em fevereiro passado, quando foi admoestado por Trump e Vance ao vivo no Salão Oval.

Os europeus afirmaram que um grupo de trabalho continuará a discutir formas de "garantir a segurança da Groenlândia", mas Rasmussen foi claro ao dizer que isso servirá para derrubar a narrativa de Trump sobre a cobiça sino-russa da ilha.

"Se é possível chegar a um acordo, eu não sei, A conversa foi franca, mas construtiva", disse o dinamarquês. "A visão do presidente é clara, e nós temos uma posição diferente", afirmou. Ele lembrou o apoio dinamarquês à ocupação militar dos EUA no Afeganistão e disse ter relatado o seguinte lamento aos americanos: "É difícil chegar a soluções inovadoras quando todo dia você acorda com uma ameaça diferente".

Em Bruxelas, uma declaração conjunta dos líderes do Parlamento Europeu pediu ações mais concretas da União Europeia para oferecer "apoio tangível e concreto" à Dinamarca.

"As falas da administração Trump são um desafio descarado à lei internacional e à soberania de um membro da Otan", afirmou o texto. A imprensa alemã disse que o país poderá enviar militares para a ilha, assim como a Suécia anunciou. A Noruega, por sua vez, disse que dois oficiais irão à Groenlândia para examinar as condições de instalação de uma força no local.

Aquisição faria dos EUA o 2º maior pais do mundo



Além da posição geográfica estratégica, perto das principais rotas que são cada vez mais navegáveis devido ao derretimento do gelo ártico, no processo de aquecimento global negado por Trump, e das reservas minerais, outro ponto atrai o americano à Groenlândia.

Se adquirir a ilha, a de maior extensão territorial não continental do mundo, o republicano poderá dizer que governa o segundo maior país do mundo. Para alguém tão obcecado pela escala e a opulência a seu redor, não é um título desprezível.

Os maiores países do mundo Extensão (km2)

Rússia 17.098.242

Canadá 9.984.670

China 9.706.961

EUA 9.372.610

Brasil 8.515.767

Groenlândia (12º lugar) 2.166.086

Fonte: Woldometer

Hoje, os EUA são a quarta nação do planeta em território, logo à frente do Brasil. Se somar a seus 9.372.610 km2 os 2.166.086 km2 da Groenlândia, que é 12ª no ranking, ultrapassa China e Canadá, ficando atrás apenas a Rússia e seus incomparáveis 17.098.242 km2.