ENTENDA

Trump diz que Venezuela vai comprar produtos dos EUA com lucros do petróleo

Compras incluiriam produtos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, bem como equipamentos para melhorar a rede elétrica e instalações energéticas

07/01/2026 20:50

Trump disse que manifestantes pró-Venezuela são feios e pagos para integrar atos
Trump disse que manifestantes pró-Venezuela são feios e pagos para integrar atos crédito: Mandel NGAN / AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (7) que a Venezuela concordou em usar a receita da venda do petróleo que será entregue aos EUA para comprar apenas produtos fabricados no país.

Em publicação no Truth Social, Trump afirmou que as compras incluiriam produtos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, bem como equipamentos para melhorar a rede elétrica e instalações energéticas.

"Em outras palavras, a Venezuela se compromete a fazer negócios com os Estados Unidos da América como seu principal parceiro", escreveu.

Nesta terça (7), Trump disse que o governo interino da Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA e que os lucros serão controlados por ele.

"As Autoridades Interinas na Venezuela entregarão entre 30 e 50 MILHÕES de barris de petróleo de alta qualidade, sancionado, aos Estados Unidos da América", afirmou. Os EUA consomem cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia.

Se o volume for confirmado, ele representaria de 30 a 50 dias da produção venezuelana antes do bloqueio parcial imposto pelos EUA aos petroleiros do país. Na cotação atual, o volume valeria cerca de US$ 2,8 bilhões (R$ 15 bilhões).

"Este petróleo será vendido ao seu preço de mercado, e esse dinheiro será controlado por mim, como Presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que seja usado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos."

O governo Trump tem pressionado a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, para aprofundar as relações econômicas com os EUA após a operação que levou à captura do ditador Nicolás Maduro.

Nesta quarta (7), o secretário de Energia americano, Chris Wright, disse em entrevista à CNBC que os EUA não estão roubando petróleo da Venezuela.

"Vamos reiniciar a venda do petróleo venezuelano nos mercados globais, colocár a receita em contas no nome da Venezuela e levar esses recursos de volta para o país em benefício do povo venezuelano", disse.

