EUA X VENEZUELA

Futuro da Venezuela: plano norte-americano tem três fases

Secretário de Estado dos Estados Unidos confirmou o planejamento do governo Trump para a região

Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
07/01/2026 18:48 - atualizado em 07/01/2026 19:37

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, relatou nesta quarta-feira (7/1) que o plano norte-americano para administrar a Venezuela será composto por três fases. A última delas, inclusive, será marcada por uma transição. O esquema foi mencionado durante uma entrevista à imprensa. 

De acordo com Rubio, o primeiro passo do plano é estabilizar a Venezuela. O secretário relatou que a intenção do governo Turmp é não deixar que o país sul-americano "mergulhe no caos". O bloqueio das exportações de petróleo venezuelano, segundo ele, faz parte da etapa de estabilização.  

Em seguida, Rubio destaca que o dinheiro do petróleo apreendido será usado para beneficiar a população venezuelana. "Vamos vendê-lo no mercado, não com os descontos que a Venezuela vinha recebendo. Esse dinheiro será então administrado de tal forma que controlaremos como ele será distribuído, de um jeito que beneficie o povo venezuelano, não a corrupção, não o regime", disse.  

A segunda etapa foi denominada por ele de "recuperação". A fase consiste no ato de garantir que tanto empresas americanas quanto de outras partes do mundo consigam "acesso ao mercado venezuelano de maneira justa". Além disso, ainda incluiria um "processo de reconciliação nacional". Este servirá para que "forças de oposição possam ser anistiadas e libertadas das prisões ou trazidas de volta ao país e comecem a reconstruir a sociedade civil", conforme explicou o secretário. 

A parte da transição, apesar de ter sido citada, não foi devidamente explicada. "Algumas dessas etapas vão se sobrepor. Eu descrevi tudo isso a eles com grande nível de detalhe. Teremos mais informações nos próximos dias, mas sentimos que estamos avançando aqui de uma forma muito positiva", disse o porta-voz. O secretário afirmou, no entanto, que ainda é cedo para discutir o cronograma para as eleições venezuelanas.

eua marco-rubio trump venezuela

