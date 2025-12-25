Assine
EM PLENO NATAL

Trump usa recado de natal para atacar pessoas trans e 'esquerda radical'

O presidente desejou feliz Natal a todos, incluindo a "escória da esquerda radical"; confira os detalhes

25/12/2025 10:02

presidente dos EUA, Donald Trump
Trump também falou ainda sobre o fechamento das fronteiras crédito: Pete Marovich/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images/AFP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump usou a mensagem do Natal nesta quinta-feira (25) para fazer crítica a opositores, atacar pessoas trans e dizer que os EUA recuperaram o "respeito" no cenário mundial. 

O presidente desejou feliz Natal a todos, incluindo a "escória da esquerda radical". Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que esse grupo estaria fazendo de tudo para "destruir nosso país, mas está falhando miseravelmente". 

Em uma espécie de balanço de ações, o republicano afirmou ter abolido todos os direitos de pessoas trans. Ao longo do ano, ele anunciou corte de verba federal para hospitais que atendem esse público e proibiu a participação de mulheres trans em competições femininas. "Não temos mais homens em esportes femininos, direitos de transgêneros ou aplicação da lei fraca", escreveu. 

Trump falou ainda sobre o fechamento das fronteiras. Nesta semana, o governo dele ofereceu um "bônus" de US$ 3.000 (R$ 16,6 mil) para cada imigrante em situação irregular que deixar os Estados Unidos voluntariamente durante a temporada natalina. 

O político disse que os EUA são "respeitados novamente, talvez nunca como antes". "O que temos é um mercado de ações e planos de aposentadoria recordes, os menores índices de criminalidade em décadas, inflação zero e, ontem, um PIB de 4,3%, dois pontos percentuais acima do esperado. As tarifas alfandegárias nos proporcionaram trilhões de dólares em crescimento e prosperidade, e a segurança nacional mais forte que já tivemos", afirmou. 

No ano passado, as mensagens natalinas do presidente seguiram a mesma linha. Entre as postagens de Trump, estavam textos elogiando membros de seu gabinete, seu desejo de comprar a Groenlândia e suas reclamações sobre as taxas pagas pelos navios americanos que passam pelo Canal do Panamá, cujo controle ele ameaçou retomar.

