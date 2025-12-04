Brasileiro vai à UTI após ser atacado por 10 na Irlanda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O entregador brasileiro André Oliveira, 26, segue internado em Dublin após ser atacado por cerca de dez jovens. Ele passou por uma cirurgia no cérebro e fraturou o ombro e o pé.



André foi atacado enquanto trabalhava. O brasileiro, que trabalha como entregador, foi agredido no dia 24 de novembro próximo ao Royal Canal na capital irlandesa, em um ato "brutal e sem sentido", segundo a família.



Ele foi atingido na cabeça pelos agressores. Dez jovens o atacaram e roubaram sua bicicleta e seu celular, enquanto filmavam e riam, segundo o jornal The Irish Times. André foi deixado desacordado após a agressão.



A família soube do ataque por uma ligação da polícia. A mãe de André, Marinez Oliveira, contou ao UOL que foi avisada após a nora receber a informação de que ele havia sido encontrado pela polícia e levado ao hospital.



O estado de saúde evoluiu após a cirurgia. André operou para estancar uma hemorragia e remover coágulos. Segundo a família, ele ainda sente pressão na cabeça, apresenta dificuldades para mover um dos dedos do pé e teve fraturas na região das costas.



Ele já está consciente e fora da UTI. A mãe relata que André está lúcido, conversa com a família e faz chamadas de vídeo diariamente. "Ele está no quarto, saiu da UTI. Está lúcido, falando, tá bem. Só está esquecendo um pouco das coisas", contou.



A agressão deixou impactos emocionais. A mãe afirma que o filho está abalado e que a esposa dele, busca acompanhamento psicológico para auxiliá-lo na recuperação. Ela descreve o filho como "calmo", "menino família" e "muito tranquilo".



A mãe descreve o ataque como brutal e desumano. Para ela, o filho vive um período que deveria ser de início de vida conjugal, mas agora enfrenta um longo processo de recuperação e possíveis sequelas.



A distância torna difícil o acompanhamento familiar. Marinez afirma que não tem condições financeiras de viajar e que a presença dela poderia complicar a rotina do casal no hospital. A nora deixou o trabalho para cuidar do marido e realiza tarefas básicas de higiene e alimentação.

ANDRÉ ESTÁ NA IRLANDA PARA REALIZAR UM SONHO



O jovem estava trabalhando havia poucos dias como entregador. Ele atuava como barman na Irlanda há mais de dois anos e havia comprado uma bicicleta recentemente para complementar a renda com delivery.

A mudança para a Irlanda fazia parte de um plano de estudos. A família conta que André decidiu viver no país para aprimorar o inglês e realizar um projeto pessoal ligado ao aprendizado do idioma.



Brasileiros na Irlanda organizaram uma vaquinha para ajudar nas despesas. A arrecadação cresceu após o caso ganhar repercussão na imprensa local, e a família acredita que os valores serão suficientes para custear o tratamento, já que André não tem seguro de saúde.

A Embaixada do Brasil na Irlanda acompanha o caso. Em nota enviada ao UOL, o órgão informou estar em contato permanente com André e sua família e prestando apoio consular, incluindo orientação jurídica e assistência psicológica.