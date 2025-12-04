Assine
overlay
Início Internacional
VIOLÊNCIA EM DUBLIN

Brasileiro vai à UTI após ser atacado por 10 na Irlanda

André Oliveira foi atacado enquanto trabalhava como entregador, em 24 de novembro passado; mãe do rapaz descreveu ataque como brutal e desumano

Publicidade
Carregando...
LA
LUCAS ALMEIDA
LA
LUCAS ALMEIDA
Repórter
04/12/2025 18:11

compartilhe

SIGA
x
André Oliveira foi parar na UTI por ter sido agredido por 10 jovens irlandeses em Dublin
André Oliveira foi parar na UTI por ter sido agredido por 10 jovens irlandeses em Dublin crédito: Reprodução/Redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O entregador brasileiro André Oliveira, 26, segue internado em Dublin após ser atacado por cerca de dez jovens. Ele passou por uma cirurgia no cérebro e fraturou o ombro e o pé. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

André foi atacado enquanto trabalhava. O brasileiro, que trabalha como entregador, foi agredido no dia 24 de novembro próximo ao Royal Canal na capital irlandesa, em um ato "brutal e sem sentido", segundo a família. 

Ele foi atingido na cabeça pelos agressores. Dez jovens o atacaram e roubaram sua bicicleta e seu celular, enquanto filmavam e riam, segundo o jornal The Irish Times. André foi deixado desacordado após a agressão. 

A família soube do ataque por uma ligação da polícia. A mãe de André, Marinez Oliveira, contou ao UOL que foi avisada após a nora receber a informação de que ele havia sido encontrado pela polícia e levado ao hospital. 

O estado de saúde evoluiu após a cirurgia. André operou para estancar uma hemorragia e remover coágulos. Segundo a família, ele ainda sente pressão na cabeça, apresenta dificuldades para mover um dos dedos do pé e teve fraturas na região das costas. 

Ele já está consciente e fora da UTI. A mãe relata que André está lúcido, conversa com a família e faz chamadas de vídeo diariamente. "Ele está no quarto, saiu da UTI. Está lúcido, falando, tá bem. Só está esquecendo um pouco das coisas", contou. 

A agressão deixou impactos emocionais. A mãe afirma que o filho está abalado e que a esposa dele, busca acompanhamento psicológico para auxiliá-lo na recuperação. Ela descreve o filho como "calmo", "menino família" e "muito tranquilo". 

Leia Mais

A mãe descreve o ataque como brutal e desumano. Para ela, o filho vive um período que deveria ser de início de vida conjugal, mas agora enfrenta um longo processo de recuperação e possíveis sequelas. 

A distância torna difícil o acompanhamento familiar. Marinez afirma que não tem condições financeiras de viajar e que a presença dela poderia complicar a rotina do casal no hospital. A nora deixou o trabalho para cuidar do marido e realiza tarefas básicas de higiene e alimentação.

ANDRÉ ESTÁ NA IRLANDA PARA REALIZAR UM SONHO 

O jovem estava trabalhando havia poucos dias como entregador. Ele atuava como barman na Irlanda há mais de dois anos e havia comprado uma bicicleta recentemente para complementar a renda com delivery.

A mudança para a Irlanda fazia parte de um plano de estudos. A família conta que André decidiu viver no país para aprimorar o inglês e realizar um projeto pessoal ligado ao aprendizado do idioma. 

Brasileiros na Irlanda organizaram uma vaquinha para ajudar nas despesas. A arrecadação cresceu após o caso ganhar repercussão na imprensa local, e a família acredita que os valores serão suficientes para custear o tratamento, já que André não tem seguro de saúde. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Embaixada do Brasil na Irlanda acompanha o caso. Em nota enviada ao UOL, o órgão informou estar em contato permanente com André e sua família e prestando apoio consular, incluindo orientação jurídica e assistência psicológica.

Tópicos relacionados:

agressao brasileiro dublin irlanda policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay