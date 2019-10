Morre brasileiro agredido em briga de rua na Austrália

(foto: Reprodução/Instagram )

Entenda o caso

Nesta sexta-feira o, de 29 anos, morreu na. Ele estava internado depois de ser vítima de uma agressão em uma briga de rua. O crime aconteceu na, subúrbio deUm suspeito foi preso acusado de danos corporais graves, mas após julgamento foi liberado e teve que pagar fiança de 50 mil dólares australianos (equivalente a R$ 138 mil). Ele teve que entregar o passaporte à Justiça e está proibido de frequentar as casas noturnas de Queensland.Dois estrangeiros iniciaram uma briga no movimentado bairro de Surfs Paradise. Os agressores teriam passado e roubado a comida de um dos amigos da vítima, que lanchava sentado em um banco. Uma discussão teria começado e o brasileiro teria se levantado para proteger os amigos. Foi aí que um dos provocadores desferiu socos e Ivan caiu inconsciente no chão.