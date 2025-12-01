Professor vira alvo de críticas por vídeos com fetiches de gravidez e seios

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A comunidade escolar em Maryland, nos Estados Unidos, cobra das autoridades locais uma investigação sobre vídeos em que James Roman Stilipec, um professor do ensino médio conhecido como Jay Aress, aparece exibindo fetiches envolvendo próteses mamárias gigantes e falsa gravidez, que foram divulgados nas redes sociais. O conteúdo, publicado originalmente no TikTok, viralizou após ser republicado pelo perfil Gays Against Groomers no X e gerou comoção internacional.

???? “I’m having twins!”



Trans teacher openly flaunts his pregnancy fetish online when he’s not in the classroom.



If you didn’t think perverts would exploit gender-identity policies in schools to gain access to impressionable children, look no further.



It’s already happening. pic.twitter.com/La6H5iZYAm — Gays Against Groomers (@againstgrmrs) November 21, 2025

O docente leciona inglês para alunos do 9º ano na escola REACH! Partnership School 341, em Baltimore. No vídeo, Stilipec aparece usando uma barriga falsa de grávida e próteses mamárias gigantes sob uma camiseta verde apertada. O material teria sido republicado por um usuário preocupado, que alertou que o autor das gravações era um professor em atividade.

Antes de bloquear suas contas, Stilipec recebeu inúmeras críticas de moradores locais nos perfis das redes sociais e transmissões ao vivo. Em uma dessas lives — repostada no YouTube — pais confrontaram o professor sobre o conteúdo que descreve como fetichista. Ele admitiu ter fetiches, mas negou qualquer risco aos estudantes.

“Não estou me fetichizando 24/7, assim como você também não está”, afirmou Stilipec em uma das transmissões. Em outra discussão ao vivo, espectadores questionaram vídeos gravados por ele dentro da escola, mostrando sua aparência incomum. “Você precisa ser demitido e preso”, disse uma mulher na transmissão.

Quem é o professor

Stilipec se declara não-binário ou gênero fluido, mas não tem disforia de gênero nem intenção de transicionar. Segundo ele, o uso de próteses e implantes está ligado exclusivamente a fetiches pessoais. Ele já possui implantes mamários em diferentes tamanhos.

Nas redes, ele abordava temas como “feminização forçada”, gravidez e implantes exagerados. Além do TikTok, o professor mantém um canal no YouTube com transmissões de jogos e vídeos em que aparece com as próteses. Stilipec também escreve ficção erótica sob o pseudônimo Jay Aress, com obras que abordam temas extremos de BDSM e escravidão sexual.

De acordo com seu LinkedIn, Stilipec é veterano da Marinha dos EUA, onde atuou como Especialista em Comunicação de Massa. Muitos dos vídeos produzidos por ele enquanto militar ainda estão disponíveis em canais oficiais das Forças Armadas.

Em 2014, Stilipec foi alvo de uma ordem judicial de proteção contra abuso após a família adotiva de um de seus filhos relatar perseguição e assédio. Ele e sua então esposa se divorciaram em 2016.

A escola REACH! Partnership School não se manifestou sobre o assunto. O sistema escolar local e o Conselho de Pais e Mestres informaram que não vão se posicionar sobre a permanência do professor no quadro docente.

Não há evidências de que Stilipec utilize próteses extremas dentro da sala de aula. Ele não é o primeiro professor a enfrentar questionamentos públicos por aparência considerada inadequada em ambiente escolar. Em 2022, imagens de um professor canadense usando próteses mamárias gigantes viralizaram e provocaram debate internacional sobre limites de expressão de gênero dentro das escolas.