Professora causa polêmica ao alimentar cobra com gato vivo em sala de aula

Uma professora de Ciências gerou repercussão negativa ao alimentar uma cobra com um gatinho vivo dentro da sala de aula. A profissional pediu desculpas após ser formalmente questionada por sua conduta.

O caso foi em setembro deste ano e a profissional pediu desculpas nesta semana pelo ocorrido. As acusações foram divulgadas pela organização Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (Peta, na sigla em inglês) e partiram de um aluno que relatou o caso aos pais.

Segundo a Peta, a professora Randy Brown, da escola de Alvord, no Texas (EUA), teria oferecido um gatinho supostamente doente como alimento para a cobra. O filhote teria nascido de sua própria gata e fazia parte de uma ninhada com outros três gatos, que também seriam destinados à alimentação do réptil.

Ainda de acordo com a organização, um dos alunos presentes ficou tão impactado com o episódio que teria pedido aos pais para levar os três gatinhos restantes para casa, a fim de protegê-los.

Após a denúncia, a Peta solicitou à escola que proibisse o uso de animais vivos em atividades de sala de aula e que investigasse o caso com mais profundidade.

A vice-presidente da organização, Rachelle Owen, criticou duramente a situação. “Se os relatos forem verdadeiros, uma educadora que deveria ensinar empatia e respeito aos outros está, na verdade, separando gatinhos recém-nascidos de suas mães e submetendo-os a uma morte dolorosa e aterrorizante diante de adolescentes chocados e traumatizados”, declarou.

O superintendente da escola emitiu uma nota confirmando que a professora alimentou a cobra com um gatinho “doente”, mas fora da presença dos alunos.

O caso foi investigado pelo Departamento de Polícia do Distrito Escolar de Alvord (ISD) e pelo Controle de Animais do Gabinete do Xerife do Condado de Wise, após denúncia feita por um dos pais.

As autoridades decidiram delegar à administração do distrito escolar a responsabilidade de definir os próximos passos, e nenhuma acusação criminal foi apresentada.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria