Professora é acusada de manter relação sexual com aluno

A cantora e compositora norte-americana Chappell Roan, aclamada pelo álbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess", fez recentemente um desabafo nas redes sociais criticando o comportamento dos fãs. reprodução/instagram

Em 2023, Roan contou que foi diagnosticada com depressão grave, algo que a surpreendeu, pois ela não se via nos sintomas comuns de tristeza. reprodução/instagram

"Isso acontece com todas as mulheres que conheço desse ramo, inclusive eu. A mídia social piorou isso. Estou muito grata que Chappell esteja disposta a abordar isso de uma forma real, em tempo real. É corajoso e infelizmente necessário", comentou. wikimedia commons Bellasnowdon

“Não estou reclamando do meu sucesso. Estou reclamando do abuso", esclareceu. reprodução/instagram