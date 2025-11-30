EUA e Ucrânia se reúnem hoje para discutir o fim da guerra

A Rússia interrompeu as atividades de um dos principais petroleiros do país, ontem, após um ataque com drones navais da Ucrânia. O bombardeio aconteceu pouco antes dos novos diálogos entre americanos e ucranianos para pôr fim à guerra. A reunião acontece hoje, nos Estados Unidos, segundo um representante do governo americano. Devem participar do encontro o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff.

No entanto, o novo encontro foi ofuscado pela destituição do braço direito do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que deveria liderar a delegação de seu país, e pela troca de hostilidades entre os dois lados. Ainda ontem, parte do país acordou sob intensos ataques de drones e mísseis russos, que mataram três pessoas e causaram danos em vários edifícios de Kiev, segundo as autoridades.

Os ataques noturnos mantiveram muitos moradores acordados durante a noite, e deixaram meio milhão de residências sem eletricidade na capital, informou o Ministério da Energia. "Ouvimos uma explosão muito forte", contou Natalia Shkoda, de 43 anos. "Meu marido disse: 'Pode ter atingido nosso carro'. E quando fui lá fora, o vi em chamas", acrescentou.

O chefe da administração militar da cidade, Timur Tkachenko, denunciou o ocorrido como "uma tentativa por parte dos russos de pura e simplesmente aterroriza a população civil". Também no sábado, drones navais atacaram um importante terminal petrolífero no porto russo de Novorossiysk, no sul do país e nas margens do Mar Negro. O Consórcio do Oleoduto do Cáspio (CPC), proprietário do terminal que inclui grupos americanos como Chevron e ExxonMobil, denunciou a ação como "um ataque terrorista".

A Ucrânia não fez comentários, nem reivindicou essa ação. Por outro lado, assumiu a responsabilidade pelos ataques contra dois petroleiros no Mar Negro, que completaram o transporte do petróleo russo. Os dois navios foram atingidos por explosões em frente à costa turca na sexta-feira à tarde, indicou o Ministério dos Transportes do país eurasiático. Um deles foi atacado novamente no sábado.