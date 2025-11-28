Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ucrânia enviará delegação aos EUA no fim de semana para falar sobre plano para acabar com guerra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/11/2025 18:29

compartilhe

SIGA

Negociadores ucranianos visitarão os Estados Unidos neste fim de semana para manter conversas sobre o plano de Washington para pôr fim à guerra contra a Rússia, disse à AFP nesta sexta-feira (28) um alto funcionário informado sobre o assunto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A delegação está prevista para se reunir com a parte americana no final desta semana", indicou a fonte, que pediu anonimato devido à delicadeza do tema. As conversas poderiam ocorrer na Flórida, acrescentou.

Andriy Yermak, ex-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tinha previsto participar das negociações antes de sua destituição nesta sexta-feira, segundo o funcionário.

ant-cad/phz/hgs/dbh/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua guerra politica russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay