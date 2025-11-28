Ucrânia enviará delegação aos EUA no fim de semana para falar sobre plano para acabar com guerra

Negociadores ucranianos visitarão os Estados Unidos neste fim de semana para manter conversas sobre o plano de Washington para pôr fim à guerra contra a Rússia, disse à AFP nesta sexta-feira (28) um alto funcionário informado sobre o assunto.

"A delegação está prevista para se reunir com a parte americana no final desta semana", indicou a fonte, que pediu anonimato devido à delicadeza do tema. As conversas poderiam ocorrer na Flórida, acrescentou.

Andriy Yermak, ex-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tinha previsto participar das negociações antes de sua destituição nesta sexta-feira, segundo o funcionário.

