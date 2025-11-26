Fraude macabra: homem vive 3 anos com corpo da mãe para receber benefício

Um homem de 56 anos foi preso na província italiana de Mântua após se passar pela própria mãe morta para continuar recebendo a pensão dela. A mulher, Graziella Dall’Oglio, estava morta havia cerca de três anos e teve o corpo escondido e mumificado dentro da casa. A fraude veio à tona quando o suspeito tentou renovar a identidade da idosa no registro civil.

O disfarce incluía saia longa, maquiagem, batom, joias e corte de cabelo semelhante ao da mãe. Funcionários notaram traços masculinos incompatíveis com a aparência esperada e avisaram o prefeito e a polícia. A comparação entre fotos recentes do processo administrativo e documentos antigos confirmou que o suposto pedido partia, na verdade, do filho.

Como a farsa foi descoberta?

A prefeitura convocou a idosa novamente, dessa vez na presença de agentes. Nesse momento, o homem confessou que vinha se passando pela mãe para manter o benefício. A confissão levou a uma operação policial na residência onde ele vivia sozinho.

O que a polícia encontrou na casa?

Durante a vistoria, os agentes localizaram o corpo mumificado de Graziella em um cômodo, envolto em lençóis e colocado dentro de um saco de dormir. A estimativa é de que o suspeito tenha recebido mais de 50 mil euros em pensões de viuvez e rendimentos de imóveis que permaneciam registrados em nome da falecida.

Quais acusações o suspeito enfrenta?

O Ministério Público de Mântua agora o acusa de ocultação de cadáver, roubo de identidade, fraude contra a segurança social e falsificação de documentos. Uma autópsia foi agendada para definir a data exata da morte e apurar se a mumificação foi resultado de ação deliberada do próprio filho.